Luto en el baloncesto: muere a los 68 años la leyenda brasileña Oscar Schmidt Bezerra

El mundo del baloncesto está de luto. Oscar Schmidt Bezerra, uno de los nombres más grandes en la historia de este deporte, ha fallecido a los 68 años en São Paulo tras sufrir un malestar que obligó a su traslado a un hospital. Su muerte deja un vacío inmenso en Brasil y en la comunidad deportiva internacional.

Nacido en Natal, Schmidt —conocido como "Mão Santa"— construyó una carrera legendaria a lo largo de 25 temporadas como profesional. Su nombre figura en lo más alto del baloncesto mundial como el máximo anotador de todos los tiempos, con la impresionante cifra de 49.703 puntos, un récord que aún permanece inalcanzable.

Su impacto no se limitó a los clubes. Con la selección brasileña firmó actuaciones históricas, acumulando 7.693 puntos en 326 partidos oficiales entre 1977 y 1996. Además, es el jugador con más puntos anotados en la historia de los Juegos Olímpicos (1.093), tras participar en cinco ediciones.

Uno de los momentos más icónicos de su carrera llegó en los Juegos Panamericanos de 1987 en Indianápolis. Allí lideró a Brasil a una histórica victoria frente a Estados Unidos (120-115), anotando 46 puntos en un partido que supuso la primera derrota del combinado estadounidense como local en esta competición.

A pesar de su talento, Schmidt nunca jugó en la NBA. Fue elegido en el draft, pero rechazó la oferta para poder seguir representando a su país en competiciones internacionales, en una época en la que la liga estadounidense no lo permitía. Una decisión que definió su carrera y reforzó su estatus como símbolo del baloncesto nacional.

En clubes, defendió camisetas en Brasil e Italia, destacando su paso por Flamengo, donde cerró su carrera en 2003 a los 45 años. Más allá de sus títulos, su legado reside en su mentalidad competitiva, su capacidad anotadora y su influencia en generaciones de jugadores.

La figura de Oscar Schmidt trasciende las estadísticas. Fue un referente deportivo y humano cuya huella permanecerá imborrable. El baloncesto pierde a una leyenda, pero su historia seguirá viva en cada canasta que inspire a quienes soñaron —y seguirán soñando— con ser como él.