El Ayuntamiento exige al Delegado del Gobierno que el Real Madrid-Hapoel se juegue con público

"Se debería jugar a puerta abierta, como cualquier otro partido". Así de contundente se ha mostrado la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, acerca del partido que la próxima semana enfrentará al Real Madrid con el Hapoel de Tel Aviv israelí, correspondiente al playoff de cuartos de final de la Euroliga.

El conjunto de Sergio Scariolo y el Hapoel se medirán en el Movistar Arena el miércoles 29 de abril y el viernes 1 de mayo en los dos primeros partidos de su eliminatoria de acceso a la Final Four. Una cita clave para los blancos en sus aspiraciones de conquistar su duodécima Copa de Europa de baloncesto, por lo que para Sanz, que también es delegada de Seguridad y Emergencias del consistorio madrileño, los partidos deberían tener la presencia de público en las gradas, algo que no ocurrió ni en la última visita a la capital de este equipo, el pasado 24 de marzo, ni en la del Maccabi Tel Aviv, el 8 de enero.

En una rueda de prensa desde Madrid in Game, Sanz ha querido empatizar con "el malestar" del Real Madrid y su afición ante la posibilidad de que, dado lo que hay en juego, se dispute a puerta cerrada, poniendo así la pelota en el tejado de la Delegación de Gobierno. Así, la vicealcaldesa ha lamentado que "algunos estén más en señalar a aficiones que en cumplir con su obligación de garantizar la seguridad de cualquier evento", con una alusión indirecta al delegado del Gobierno, Francisco Martín.

Cabe recordar que en esos partidos frente a Maccabi y el Hapoel hubo gritos contra el Estado de Israel y contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y es que frente al Maccabi, en enero pasado, se volvió a jugar sin público cinco años después.

Una situación que se repetiría meses después, en marzo pasado, durante la visita del Hapoel al Movistar Arena, pasando por el aro de la Delegación del Gobierno.

Así pues, el Ayuntamiento y el Real Madrid ponen la pelota en el tejado de la Delegación del Gobierno en Madrid, con la diferencia de que los dos próximos encuentros frente al Hapoel de Tel Aviv son mucho más trascendentes, por lo que hay en juego, que los de la temporada regular ante los dos equipos israelíes.