El 'descuido' del Hapoel que huele a encerrona contra el Real Madrid

Nuevo lío con la eliminatoria de cuartos de final de la Euroliga de baloncesto que el Real Madrid y el Hapoel Tel Aviv disputarán a partir de la próxima semana, con el factor cancha a favor de los blancos al haber acabado terceros en la clasificación (los israelíes fueron sextos).

A la incertidumbre —ya resuelta, a medias, tras la decisión de la Delegación del Gobierno de permitir el acceso al recinto solo de los abonados madridistas convenientemente identificados, por lo que no habrá venta de entradas ni presencia de aficionados visitantes— sobre la presencia de público en las gradas del Movistar Arena de Madrid en los dos primeros partidos de la serie (miércoles 29 de abril y viernes 1 de mayo), hay que añadir ahora una nueva controversia.

Y es que el equipo israelí también tiene problemas con su pabellón habitual y, salvo sorpresa, no podrá jugar donde suele hacerlo, sino en un recinto mucho más pequeño. Un descuido por parte del Hapoel que huele a auténtica encerrona para el Madrid de Sergio Scariolo.

El caso es que el club de Tel Aviv no reservó a tiempo el Arena 8888 de Sofía, que tiene capacidad para 12.000 espectadores, y se medirá a los blancos en el Botevgrad Arena, con aforo para 3.200 aficionados.

Cabe destacar que Botevgrad es la cuadragésima octava ciudad más poblada de Bulgaria, con unos 20.000 habitantes, y se encuentra a una hora en coche de Sofía, la capital del país. Esta decisión del Hapoel, en definitiva, se interpreta como una encerrona para el Madrid al tener que jugar en un pabellón de dimensiones muy reducidas y donde la presión será máxima.

En el fondo de ese retraso en solicitar su pista habitual, podría estar la esperanza del Hapoel de que la Euroliga le permitiera jugar en Israel los partidos más importantes en la historia del club como son estos cuartos de final de la Euroliga.

En este sentido, conviene recordar que los equipos israelíes comenzaron la temporada exiliados, debido al conflicto entre Israel y Palestina, pero la máxima competición continental les permitió regresar a casa para jugar sus encuentros desde el 1 de diciembre.

De nuevo la situación cambió con el inicio de la guerra de Irán el pasado mes de febrero, obligándoles a salir de nuevo. Ahora, tras los ataques a Líbano, la situación es todavía peor.

Tampoco conviene olvidar que el Real Madrid ya ha jugado a puerta cerrada sus dos partidos de temporada regular ante equipos israelíes: el 8 de enero ante el Maccabi de Tel Aviv (98-86) y el 24 de marzo frente al Hapoel (92-83).

Mientras los de Scariolo vencían a los dos equipos en la pista del Movistar Arena, sin aficionados, cientos de manifestantes pro-Hamás se concentraban a las afueras del pabellón para cantar proclamas contra el Estado de Israel y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con cánticos como "Free Palestine" (Palestina Libre), "Donde están, no se ven, las sanciones a Israel", "Boicot, boicot a Israel", "Maccabi Tel Aviv, fuera de Madrid" o "No son deportistas, son genocidas".