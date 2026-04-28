Muere Moncho Monsalve, histórico del Real Madrid y el baloncesto español, a los 81 años

Luto en el baloncesto español tras conocerse el fallecimiento de José Manuel Monsalve, conocido como Moncho Monsalve, a los 81 años. El de Medina del Campo desarrolló una gran carrera tanto desde dentro de la cancha como en la labor de entrenador.

Nacido en 1945, llegó al vestuario del Real Madrid en 1963 procedente del Atlético San Sebastián, donde jugó una temporada, tras conseguir una beca de la Federación. En la entidad blanca permaneció durante cuatro temporadas en la plantilla, consiguiendo hasta nueve títulos para su palmarés, entre ellos, las tres primeras Copas de Europa así como tres Ligas y tres Copas de España. Además, fue internacional con la selección española en 61 ocasiones.

Después dejar a un lado su papel de pívot, inició su carrera en los banquillos en 1972 y formó parte de distintos clubes y selecciones nacionales. Pasó por FC Barcelona, CB Zaragoza, CB Murcia, CB Málaga, OAR Ferrol, CB Hospitalet, Basket Mestre, Club Deportivo Oximesa de Granada, Náutico Tenerife, Castilla Valladolid, Cantabria Lobos y Balneario de Archena.

Entre las selecciones a las que dirigió están Brasil, Marruecos y República Dominicana, dejando una huella profunda en el desarrollo del baloncesto formativo y profesional. Cabe destacar que en 2009 logró conquistar el oro en el Campeonato FIBA Américas con la selección de Brasil. A lo largo de su carrera mantuvo un carácter innovador en sus métodos de entrenamiento y fue capaz de adaptarse a los distintos contextos deportivos en cada uno de los países donde desempeñó su labor como técnico.

En 2010 recibió el premio Raimundo Saporta en honor a su trayectoria por la Asociación Española de Entrenadores y en 2024 entró en el Hall of Fame del baloncesto español.