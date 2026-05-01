El Valencia Basket perdió este jueves con la cabeza alta y en la prórroga frente al Panathinaikos, en el segundo partido de los cuartos de final de la Euroliga disputado en el Roig Arena (105-107), por lo que se complica seriamente sus opciones de jugar la Final Four que se disputará entre los días 22 y 24 de mayo en el Telekom Center de Atenas.

Sin embargo, el resultado ha terminado quedando en segundo plano por culpa de un personaje reincidente: el presidente del club griego, Dimitris Giannakopoulos, cuyo comportamiento barriobajero ha vuelto a ensuciar una gran noche de baloncesto en Valencia.

El macarra del palco vuelve a actuar

Y es que hay dirigentes que entienden el deporte como una responsabilidad institucional y otros que lo convierten en un circo de mal gusto. Giannakopoulos pertenece al segundo grupo. Lo sucedido en el Roig Arena durante el Valencia Basket-Panathinaikos no fue un calentón aislado, ni una protesta desmedida fruto de la tensión competitiva. Fue, sencillamente, otro episodio de una conducta impropia de alguien que representa a uno de los clubes históricos del baloncesto europeo.

🤔 Dimitris Giannakopoulos, son anlarda Valencia taraftarları ile tartıştı 👀 Panathinaikos koçu Ergin Ataman, polislerin Giannakopoulos’u tutuklamak istediğini açıkladı. Valencia koçu da Giannakopoulos’un masaya gidip saçma hareketler yaptığını söyledi. pic.twitter.com/LN8KqJyj8B https://t.co/kAgF77oA8O — Euroleague Basketbolu (@EBasketbolu) April 30, 2026

Mientras el partido se decidía en los detalles y con un nivel competitivo altísimo, Giannakopoulos optó por convertirse en protagonista. Desde su asiento en primera fila, junto al banquillo griego, comenzó a protestar decisiones arbitrales hasta perder completamente las formas. En un momento del tramo final llegó incluso a dirigirse de manera airada hacia la mesa de anotadores, generando una situación de tensión innecesaria.

La imagen fue sencillamente lamentable. Un dirigente invadiendo espacios que no le corresponden, increpando, presionando y tratando de influir en el normal desarrollo del encuentro. Exactamente lo contrario de lo que debe representar un presidente. No se trata solo de educación, que también. Se trata de respeto institucional, de proteger la competición y de no mandar el mensaje de que quien más grita o más amenaza puede condicionar el juego.

Pedro Martínez, contundente

Porque cuando un mandatario se comporta como un ultra de grada con acceso VIP, el problema no es anecdótico, sino estructural.

El propio Valencia Basket denunció en un comunicado la "actitud deplorable" del presidente del Panathinaikos, asegurando que había rebasado cualquier límite, tratando de influir e increpar a los árbitros. Además, anunció una queja formal ante la competición y reclamó una sanción ejemplar.

También el técnico del conjunto taronja, Pedro Martínez, lo dijo muy claro en la rueda de prensa posterior al partido, verbalizando así lo que piensa todo el baloncesto mundial —salvo los botarates— de Giannakopoulos: "Imprintable".

"¿Ha quedado claro ya que les he felicitado? Vale. Pues su presidente es un impresentable. No puede ser que la Euroliga, una liga tan seria, permita que personajes como ése (Dimitris Giannakopoulos), que va contra los valores del deporte y de un deporte tan chulo como es el baloncesto, y crea mal ambiente... Que el tío baje a la mesa de anotadores y quiera condicionar... Qué impresentable, por favor. La Euroliga debería actuar", dijo Martínez.

Y no le faltaba razón. Porque lo impresentable no fue protestar una falta dudosa o discutir una decisión concreta. Lo impresentable fue convertir un partido de máximo nivel en un vodevil protagonizado por alguien que debería dar ejemplo. El Valencia Basket perdió el partido en la última jugada de la prórroga, pero ganó algo mucho más importante: la dignidad institucional. Supo competir en la pista y denunciar fuera de ella lo que considera intolerable.

Intervención policial y actas

La noche todavía guardaba un capítulo más grotesco. Según distintas informaciones, la Policía Nacional intervino tras los incidentes y levantó varias actas al presidente griego y a miembros de su expedición por su comportamiento y por no seguir indicaciones de seguridad. No hubo detención, pese al relato victimista posterior desde el entorno heleno.

Es decir: no hablamos de una simple pataleta. Hablamos de un episodio suficientemente grave como para requerir actuación policial en un evento deportivo internacional.

La Euroliga no puede seguir mirando a otro lado

El gran problema no es solo Giannakopoulos. El gran problema es que la Euroliga lleva demasiado tiempo tolerando comportamientos que erosionan su imagen. Cada reincidencia sin castigo serio es una invitación al siguiente escándalo. Si la competición quiere ser referencia mundial, no basta con tener grandes pabellones, estrellas y audiencias crecientes. Hacen falta varias cosas más: autoridad, prestigio y marcar las líneas rojas que jamás se deben cruzar.

Y una de ellas debería ser clarísima: ningún presidente puede comportarse como un matón de discoteca sin consecuencias.

Porque Panathinaikos es una institución gigantesca del baloncesto europeo, con historia, afición y tradición ganadora. Precisamente por eso resulta aún más triste que su imagen quede asociada una y otra vez a los excesos de su máximo dirigente. El club griego ganó en Valencia y puso el 0-2 en la serie. Debería hablarse de su mérito deportivo. Pero cuando quien manda decide convertirse en el centro del show, el triunfo queda completamente contaminado. Una pena, pero así es...