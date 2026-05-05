El baloncesto llora la muerte de Piculín Ortiz, exjugador de Real Madrid y Barça

Una semana después de despedir a Moncho Monsalve, histórico del Real Madrid y el baloncesto español, este deporte lamenta el fallecimiento de José Piculín Ortiz. El exjugador puertorriqueño ha fallecido a los 62 años después de una larga lucha contra un cáncer colorrectal detectado en noviembre de 2023.

El pívot se encontraba desde hace pocos días en el Hospital Ashford, en la capital de Puerto Rico, donde ha estado acompañado por su esposa, Sylvia Ríos, y su hija, Neira, además de otros familiares y allegados.

Considerado una de las grandes leyendas del deporte en su país, y con una destacada trayectoria internacional, había pasado en los últimos años por distintos problemas de salud derivados de su enfermedad, que lo mantuvo alejado de la vida pública en varios momentos.

"Hoy Puerto Rico pierde más que un atleta. Pierde una leyenda. Gracias por tantas alegrías, por representar nuestra bandera con orgullo y por llevar el nombre de la Isla a lo más alto. Descansa en paz, José 'Piculín' Ortiz Rijos. Nuestro 'Concord'. Tu legado vivirá en cada cancha, en cada fanático y en cada generación que inspiraste", ha escrito la Federación de Baloncesto de Puerto Rico para comunicar la triste noticia.



Paso por la NBA y la ACB

Nacido en Aibonito, Puerto Rico, se convirtió en el primer jugador de su país en ser seleccionado en el draft de la NBA, después de que los Utah Jazz lo eligieran con el número 15 en 1987. Piculín Ortiz estuvo durante dos temporadas en la franquicia estadounidense, sin embargo, antes de su primera temporada, recibió una oferta del CB Zaragoza y aceptó.

Tras su paso por EEUU regresó a la ACB y vistió la camiseta de equipos como Real Madrid, Barcelona, Festina Andorra y Unicaja de Málaga. Con el conjunto blaugrana se proclamó campeón de la Copa del Rey y fue subcampeón de la Copa de Europa. Además, jugó en los griegos Gymnastikos Larissas, Iraklis Creta y Aris Tesalónica, equipo con el que ganó la Copa Korac.

Su impacto en el baloncesto trascendió más allá de su carrera como jugador, siendo exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño en 2018 y al Salón de la Fama de la FIBA en 2019.