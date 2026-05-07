Un estelar Usman Garuba mete al Real Madrid en la 'Final Four' de la Euroliga

El Real Madrid certificó este viernes su superioridad en la serie de cuartos de final frente al Hapoel de Tel Aviv con una trabajada victoria en el Arena Botevgrad de Bulgaria (81-87). Con este triunfo, los pupilos de Sergio Scariolo finiquitan la eliminatoria por 3-1 y garantizan su presencia en la gran cita continental que coronará al campeón europeo en Atenas a finales de mayo. El dominio en el rebote resultó clave para frenar el empuje de un rival combativo que peleó hasta los instantes finales.

El encuentro no comenzó de la mejor manera para los intereses del equipo blanco. Scariolo apostó por el mismo quinteto que en el tercer asalto, pero el efecto inicial fue diametralmente opuesto. Tras una primera canasta de Alex Len, Dan Oturu impuso su ley en la pintura, liderando un parcial que colocó al cuadro israelí con un inquietante 11-2. Fue en ese momento de zozobra cuando emergió la figura de Usman Garuba. El interior español, cuya participación era dudosa por problemas físicos, dotó a la escuadra madrileña de una solidez imprescindible.

La intensidad defensiva del internacional madridista cortocircuitó la producción ofensiva de Oturu, mientras Gabriel Deck anulaba a Elijah Bryant en el perímetro. Este ajuste táctico permitió al Real Madrid encontrar su fluidez habitual en la pista. Facundo Campazzo, con un oportuno acierto desde la línea de tres puntos, devolvió el mando a su equipo (17-19) y culminó la remontada para cerrar un primer cuarto de claro carácter reaccionario con una ligera ventaja (21-23).

El inicio del segundo acto mostró la versión más solvente del conjunto español en sus visitas a Bulgaria durante esta eliminatoria. La fluidez en la circulación de balón y la compenetración entre los jugadores quedaron patentes en acciones de gran brillantez técnica, como una soberbia asistencia por la espalda de Andrés Feliz. Un tapón providencial y un certero lanzamiento exterior de Trey Lyles catapultaron la diferencia hasta los quince puntos (21-36), cimentando un dominio que el Hapoel tardó casi cuatro minutos en contestar.

Tras el descanso concedido a la gran estrella del choque, el equipo israelí intentó reengancharse al partido amparándose de nuevo en el poderío físico de Dan Oturu. Pese a las complicaciones y a las pérdidas de balón acumuladas, los hombres de Scariolo demostraron madurez y evitaron la desconexión ofensiva que sufrieron en compromisos previos. Una eficiente gestión de los ataques permitió a la plantilla merengue alcanzar el túnel de vestuarios con una renta de diez puntos y el control absoluto del ritmo de juego (36-46).

En la reanudación, el objetivo prioritario del Madrid consistía en mantener la concentración y ahuyentar los fantasmas que le han perseguido como visitante a lo largo de la fase regular. El rigor en la retaguardia por parte de ambas escuadras atascó el marcador en los primeros compases. Las faltas penalizaron rápidamente a los blancos, que entraron en bonus mucho antes que su adversario. Esta circunstancia fue aprovechada por los locales para recortar distancias y situarse a tan solo cinco puntos, amenazando la hegemonía madridista (49-54).

En el momento de mayor apuro, la jerarquía de Usman Garuba y la irrupción anotadora de Théo Maledon resultaron determinantes. El base francés no tembló en la ejecución y oxigenó a los suyos para afrontar los últimos diez minutos con garantías (53-63). En el cuarto definitivo, la asociación entre Lyles y Len restituyó la máxima renta favorable. Aunque los destellos de Vasilije Micic y la perseverancia de Oturu inquietaron al banquillo español en la recta final (63-70), la solvencia defensiva selló un triunfo incontestable por 81-87 que devuelve al club de la capital a la cima del baloncesto europeo.