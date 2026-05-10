El Breogán aprovecha la resaca europea del Real Madrid

El Río Breogán ha firmado este domingo una de las victorias más importantes de su historia reciente al imponerse al Real Madrid en el Movistar Arena (97-101), un triunfo que el conjunto gallego no conseguía en la cancha blanca desde hacía 24 años. El equipo de Luis Casimiro aprovechó la evidente resaca europea del campeón liguero y resistió hasta el último segundo la reacción madridista para acabar llevándose un duelo vibrante.

El conjunto de Sergio Scariolo, todavía con el desgaste emocional y físico de la clasificación para la Final Four de la Euroliga tras eliminar al Hapoel Tel Aviv, ofreció una imagen demasiado relajada durante muchos minutos. Sin Walter Tavares, aún lesionado, y con descanso para Usman Garuba y Gabriel Deck, el técnico italiano apostó por las rotaciones y dio protagonismo a jugadores menos habituales.

Hezonja sostuvo al Madrid

El Real Madrid arrancó mejor y llegó a disfrutar de una renta de siete puntos en los primeros compases (13-6), impulsado por Mario Hezonja, el único que mantuvo un nivel constante en el primer cuarto. El desacierto exterior marcó el inicio del encuentro, con ambos equipos muy fallones desde el triple y acumulando pérdidas.

Pese a sus problemas ofensivos, el Breogán fue creciendo gracias a su intensidad defensiva. Un parcial de 8-0 permitió a los blancos abrir hueco de nuevo (29-19), pero el conjunto gallego no se descompuso. Keandre Cook asumió galones y, con dos triples consecutivos, devolvió al Breogán al partido hasta obligar a Scariolo a pedir tiempo muerto con 36-34 en el marcador.

El duelo cambió entonces de ritmo. El Madrid encontró oxígeno con dos triples de Hezonja, aunque las pérdidas y el acierto visitante mantuvieron la igualdad hasta el descanso (46-43). DeWayne Russell, reaparecido tras lesión, y Aleksandar Aranitovic empezaban a marcar diferencias.

El Breogán creyó en la victoria

El tercer cuarto confirmó que el Real Madrid no terminaba de entrar en el partido. El Breogán desperdició varias opciones para ponerse por delante, pero terminó culminando la remontada gracias a Francis Alonso (53-55, min. 25).

Además, el conjunto blanco sufrió la lesión de Len, uno de los mejores del encuentro hasta ese momento, con 17 puntos y 9 rebotes. La falta de intensidad madridista la castigó Bakary Dibba con dos robos culminados en sendos mates, mientras que Mavra comenzaba a encender el sueño gallego.

El Breogán arrancó el último cuarto con ocho puntos de ventaja y la sensación de tener el partido bajo control. La técnica señalada a Scariolo reflejaba la frustración blanca, y el mate de Brankovic elevó la máxima diferencia visitante (69-79, min. 32).

Un final lleno de tensión

El Real Madrid trató entonces de repetir una de sus habituales remontadas imposibles. Sin embargo, las prisas jugaron en contra del campeón. El Breogán, pese a estar cargado de faltas, siguió respondiendo y alcanzó un esperanzador 69-81.

Cuando parecía decidido, el Madrid reaccionó. Un parcial rápido devolvió la emoción y obligó a Luis Casimiro a detener el encuentro con 90-95 y poco más de un minuto por jugarse.

Mavra apareció entonces con un triple decisivo que dio aire al conjunto gallego, aunque el Real Madrid todavía tuvo una última oportunidad para forzar la prórroga. Procida falló desde el perímetro, Trey Lyles capturó el rebote y logró un 2+1 que inicialmente parecía mantener viva la esperanza blanca.

Sin embargo, el desafío solicitado por Casimiro anuló la acción y terminó asegurando una victoria histórica para el Breogán, que supo resistir el empuje final del campeón para conquistar el Movistar Arena más de dos décadas después.



Ficha técnica

Real Madrid, 97 (18+28+21+30): Campazzo (-), Llull (20), Hezonja (16), Okeke (3) y Len (17) -cinco inicial- Lyles (12), Abalde (7), Procida (3), Maledon (6), Almansa (6) y Feliz (7)

Río Breogán, 101 (15+28+28+30): Rusell (11), Cook (10), Arturs Kurucs (2), Andric (10) y Brankovic (10) -cinco inicial-; Francis Alonso (6), Aranitovic (19), Mavra (16), Apic (9), Dibba (8) y Erik Quintela (-)

Árbitros: Carlos Cortés, Raúl Zamorano y Ariadna Chueca

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 30 de la liga Endesa disputado en el Movistar Arena ante 6.010 espectadores. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria del exjugador del Real Madrid Piculín Ortiz