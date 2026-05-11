Un aspirante a estrella de la NBA acaba hospitalizado por consumir demasiada creatina: "Pensé que me moría"

Darryn Peterson, una de las grandes estrellas emergentes del baloncesto estadounidense y firme candidato a ocupar los primeros puestos del próximo Draft de la NBA, ha contado por primera vez el problema médico que condicionó su temporada en la Universidad de Kansas. El escolta de 19 años aseguró en una entrevista con ESPN que detrás de los fuertes calambres que sufrió durante meses había un consumo excesivo de creatina.

El jugador explicó que comenzó a tomar este suplemento al aterrizar en la universidad con el objetivo de ganar potencia física y aumentar masa muscular. Sin embargo, las pruebas médicas realizadas posteriormente detectaron que su organismo ya presentaba unos niveles de creatina superiores a lo habitual, una situación que terminó agravándose al incrementar las dosis. "Al aumentar la dosis, los niveles se volvieron peligrosamente inseguros", reconoció Peterson.

El episodio más grave llegó durante un boot camp de pretemporada celebrado el pasado septiembre. El joven estadounidense sufrió una fuerte crisis muscular que obligó a trasladarle de urgencia a un hospital. Según relató él mismo, la tensión de los músculos era tan extrema que los sanitarios tuvieron dificultades incluso para encontrarle una vena y administrarle líquidos. "Fue aterrador. Pensé que moriría en la camilla", confesó.

A partir de entonces, el miedo a sufrir otra recaída le acompañó durante toda la campaña. Peterson admitió que jugó gran parte de la temporada pendiente de sus sensaciones físicas y con el temor constante de que el problema volviese a repetirse delante de las cámaras. "Era lo único en lo que pensaba mientras jugaba. No quería que me pasara en directo", señaló el escolta, que terminó perdiéndose 11 encuentros entre molestias físicas y lesiones.

Pese a esas dificultades, Peterson cerró el curso con una media de 20,2 puntos por partido, aunque considera que nunca pudo rendir al nivel que esperaba. El jugador asegura que los problemas desaparecieron completamente después de dejar de consumir creatina y ahora prepara en Chicago el NBA Combine, convencido de que todavía no ha mostrado su verdadero potencial antes de dar el salto a la liga profesional.

La creatina, bajo la lupa

La historia del joven jugador ha reabierto el debate sobre el uso de la creatina, uno de los suplementos más extendidos en el deporte de alto nivel. Su consumo se ha popularizado especialmente entre deportistas que practican ejercicios de fuerza o entrenamientos de alta intensidad, ya que numerosos estudios apuntan a que puede mejorar el rendimiento físico y favorecer la recuperación muscular.

Aun así, especialistas en nutrición deportiva recuerdan que un uso inadecuado puede provocar problemas, sobre todo cuando se superan las cantidades recomendadas o no se mantiene una hidratación adecuada. Los expertos insisten además en que existe la falsa creencia de que aumentar las dosis acelera los resultados, pese a que el organismo tiene una capacidad limitada para absorber este compuesto.

Varios especialistas también han pedido prudencia antes de atribuir exclusivamente a la creatina el ingreso hospitalario de Peterson. Recuerdan que la mayoría de estudios científicos consideran este suplemento seguro cuando se utiliza correctamente y dentro de las cantidades recomendadas. En ese sentido, apuntan a que factores como la deshidratación, el calor extremo o la intensidad de los entrenamientos también pudieron influir en el episodio sufrido por el joven estadounidense.

La Academia Española de Nutrición y Dietética sitúa las dosis habituales entre los 3 y los 5 gramos diarios en personas que practican ejercicio intenso. Además, los expertos recuerdan que la creatina está presente de forma natural en alimentos como la carne y el pescado, por lo que no todas las personas necesitan recurrir a suplementación. En el caso de adolescentes y deportistas jóvenes, muchos especialistas recomiendan priorizar primero hábitos básicos como el descanso, la alimentación y el entrenamiento antes de introducir este tipo de productos.