Que un entrenador de baloncesto lleve tantos años en la élite es muy buena señal. La calidad como técnico está fuera de duda, el trabajo también y el tesón forma parte del ADN de ese entrenador. Así se entiende que Pedro Martínez (Barcelona, 1961) y Sergio Scariolo (Brescia, Italia, 1961) sigan en activo tras empezar a dirigir a equipos allá por 1990. El catalán en el Joventut de Badalona con Montero, Villacampa, los hermanos Jofresa y Lemone Lampley como americano rotundo. El italiano en el Scavolini de Pesaro. donde destacaban figuras como Ario Costa, Andrea Gracis, Darwin Cook, Walter Magnifico y Darren Daye.

Los dos se ven las caras este viernes (20.00 h, Movistar Plus) en la segunda semifinal de la Euroliga de baloncesto. Real Madrid y Valencia Basket llegan a la cita por excelencia del baloncesto europeo confiados en hacer un buen papel. El Madrid, sin Edy Tavares ni Alex Len, a ganar la duodécima tras vencer en 2023 al Olympiakos pero perder en 2024 y 2022 en la gran final. El Valencia a convertirse en campeón el año en que debuta en una final a cuatro, como hizo el Zalguiris Kaunas en 1999 cuando ganó a la Virtus de Bolonia en Munich.

Cuando los dos equipos españoles se enfrenten ya conocerán a su rival en la final del domingo. Antes Fenerbahce, actual campeón, se mide al local Olympiakos. No sería exacto decir anfitrión porque los de Bartzokas van a jugar en el pabellón OAKA, en Atenas sí, pero en la cancha de su máximo rival, el Panathinaikos. Quien salga ganador de esta semifinal será favorito el domingo pero los españoles van a intentar estar a la altura de las circunstancias.

Pedro Martínez y Sergio Scariolo se han visto este año en seis batallas. Ganó el Valencia en la final de la Supercopa y el Madrid se vengó en la semifinal de Copa del Rey. Los cuatro enfrentamientos en Liga y Euroliga se han saldado con tres victorias blancas y una valenciana. Pero este viernes los dos van a vivir un partido especial. Los dos viajarán en el tiempo hasta aquel lejano 1990 y la final de la Korac que les enfrentó, primero en Pessaro con triunfo verdinegro (98 – 99) y luego en Badalona con otra victoria española (96 – 86).

Era la segunda Korac del Joventut tras la conseguida en 1981. Luego llegaría una Euroliga en 1994, tras la perdida de manera cruel en 1992. Los italianos llegarían en 1991 a una Final Four de la Euroliga, en Paris con derrota en semifinales ante el Pop-84, antíguo Jugoplastika, el mejor equipo del momento. Scariolo repitió final a cuatro en 2007 también en Atenas con derrota en semifinales ante el CSKA de Moscu dirigiendo a Unicaja. Ahora el italiano vuelve a la capital griega para intentar redimirse. Pedro dirigirá su primera cita en el fin de semana estelar de la máxima competición europea.

Ambos han hablado estos días de aquel partido en 1990. "Pedro y yo somos muy amigos, en multitud de conversaciones ha salido ese choque", comenta Scariolo. Pedro Martínez apela a la "longevidad entrenando. Eso es una buena cosa porque quiere decir que estamos todavía donde quisimos estar siempre".

Aquel doble partido para decidir la Copa Korac venía dado por diversas circunstancias que hicieron posible que los ayudantes entonces dirigieran a los equipos. Scariolo había suplido al histórico Valerio Bianchini; Pedro a Herb Brown, destituido sólo tres semanas antes de aquella final. "Me llegó el partido algo frio. Casi pasaba por allí y me tocó dirigir" ha dicho Martínez.

El partido de mañana no es lo mismo. Ya tienen los dos miles de batallas a sus espaldas. Tácticamente será un encuentro enriquecedor y el premio es demasiado. Es estar a dos horas de la gloria europea y eso es mucho decir.