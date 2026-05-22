El Olympiacos fulmina al Fenerbahçe y avanza a la final de la Euroliga

El Olympiacos ha dado el primer golpe de autoridad en la ansiada Final a cuatro de la Euroliga al imponerse con contundencia por 79-61 al Fenerbahçe. En un ambiente inmejorable en el Telekom Center de Atenas, el conjunto heleno ha demostrado por qué es uno de los grandes aspirantes al título continental, logrando el billete para el partido decisivo, donde se medirá al vencedor del choque fratricida entre el Real Madrid y el Valencia Basket.

Desde el salto inicial, el equipo dirigido por Georgios Bartzokas funcionó como un auténtico martillo pilón. La motivación de jugar cerca de casa y el deseo de asaltar su cuarta Copa de Europa, un hito que se les resiste desde hace trece años, fueron el motor que impulsó a los de El Pireo a dominar el ritmo del encuentro. Pese a que el Fenerbahçe intentó reaccionar a cada embestida, los turcos terminaron la contienda completamente sin gasolina y sin respuestas tácticas.

Fiel a su identidad, el cuadro rojiblanco exhibió una defensa asfixiante que maniató al vigente campeón. Además de su solidez atrás, el Olympiacos supo encontrar a sus referentes ofensivos en cada momento clave del partido. Tyler Dorsey inauguró el festival anotador con 15 puntos, seguido por la consistencia de Alec Peters, que sumó 17, y la irrupción del siempre letal Aleksander Vezenkov, autor de 16 tantos. Este tridente llevó al límite a la plantilla de Estambul durante los cuarenta minutos.

El primer cuarto arrancó marcado por la tensión defensiva y el escaso acierto exterior, pero Dorsey rompió el encuentro rápidamente, generando un abultado 29-12. El Fenerbahçe sufrió de manera considerable por su pésimo porcentaje desde la línea de tres puntos. Sin embargo, los hombres de Sarunas Jasikevicius lograron mantener la esperanza gracias a un parcial favorable y a dos triples consecutivos de Tarik Biberovic antes del descanso, dejando el marcador en un ajustado 33-24 pese al dominio físico de los griegos bajo los aros.

Tras el paso por los vestuarios, llegó el momento de Aleksander Vezenkov. La estrella de las últimas ediciones del torneo despertó de su letargo para firmar 14 puntos prácticamente consecutivos. El cuadro otomano, obligado a jugar a remolque, logró reducir la brecha hasta un esperanzador 44-34, pero el desgaste físico comenzaba a pasar factura ante un rival que no perdonaba ni un solo error.

A pesar de los intentos de jugadores como Nando de Colo o Talen Horton-Tucker por aferrarse al partido, el Olympiacos volvió a pisar el acelerador. En los compases finales, el mayor fondo de armario de los helenos resultó determinante. La aportación del francés Evan Fournier y el dominio en el rebote de Nikola Milutinov, que capturó 13 rechaces, terminaron de sentenciar a un Fenerbahçe que acabó firmando un desastroso 8 de 36 en triples, confirmando su adiós al trono europeo.