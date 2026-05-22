El Real Madrid arrolla al Valencia Basket y avanza a la final de la Euroliga

El Real Madrid ha vuelto a demostrar su jerarquía en el baloncesto continental. El conjunto blanco ha superado con enorme contundencia al Valencia Basket por un claro 90-105 en la semifinal de la Euroliga disputada este viernes. Este triunfo en Atenas permite a los madridistas avanzar a una nueva final, donde tendrán la inmejorable oportunidad de alzarse con el máximo galardón europeo. La victoria representa una auténtica declaración de intenciones por parte del equipo, que supo imponer su ritmo desde el primer salto inicial en el Telekom Center de la capital helena.

Los hombres dirigidos por Sergio Scariolo no dieron opción a la sorpresa y tomaron el control del encuentro desde los compases iniciales. Incomodaron de manera constante a un cuadro levantino que debutaba en esta instancia del torneo. Pese a que el equipo valenciano supo sufrir e intentó mantenerse vivo en el partido, la falta de acierto en sus principales armas ofensivas terminó pasándoles factura. El dominio absoluto del rebote ofensivo y el extraordinario acierto desde la línea de tres puntos resultaron fundamentales para que la escuadra madridista cimentara una ventaja a la postre inalcanzable para su rival.

Sin embargo, no todo fueron buenas noticias para la expedición de la capital de España. El último cuarto dejó un sabor amargo debido a los problemas físicos sufridos por dos de sus jugadores más destacados sobre el parqué. Las inoportunas lesiones de Usman Garuba y Andrés Feliz encendieron todas las alarmas en el banquillo, especialmente porque se produjeron cuando el enfrentamiento ya estaba visto para sentencia. Ambos efectivos habían firmado una actuación sobresaliente a lo largo del duelo y su evolución médica en las próximas horas será determinante de cara al decisivo choque del domingo.

Ahora, la plantilla centra todas sus miradas en el último escollo hacia la gloria deportiva. El club madrileño buscará conquistar su ansiada duodécima Copa de Europa frente al temible Olympiacos. La escuadra griega logró su codiciado billete para el partido por el título tras superar con solvencia al Fenerbahçe por un marcador de 79-61 en la primera semifinal del torneo. El pabellón ateniense será el inmejorable escenario de un duelo de altísimo nivel entre dos de los clubes con mayor tradición y palmarés del Viejo Continente, en el que los españoles intentarán refrendar su indiscutible condición de favoritos.