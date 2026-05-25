Indignación en el Real Madrid por el arbitraje: tres decisiones polémicas en 82 segundos

El desenlace de la final de la Euroliga dejó una fuerte sensación de indignación en el madridismo, que centra todas sus críticas en tres decisiones arbitrales consecutivas en los últimos 82 segundos del partido. Más allá del resultado, la sensación general entre aficionados y parte del entorno blanco es que el arbitraje tuvo un papel determinante en el tramo más decisivo del encuentro ante Olympiacos.

El foco de la polémica se sitúa en tres acciones concretas que, según la interpretación madridista, alteraron por completo el desenlace del choque. Todas ellas se produjeron con el marcador ajustado y en un contexto de máxima tensión, lo que ha amplificado aún más la controversia.

La primera jugada llega a 1:22 del final, con 82-80 en el marcador. En una acción dividida bajo el aro, Gaby Deck y Thomas Walkup pelean un balón que acaba saliendo por la línea de fondo tras un último toque no del todo claro. En un primer momento, los árbitros señalan posesión para el Real Madrid, lo que habría otorgado a los blancos una oportunidad clave para empatar o incluso ponerse por delante.

Sin embargo, tras la petición de revisión por parte del banquillo de Olympiacos, la decisión cambia. Los colegiados revisan la acción en el monitor y terminan otorgando el balón al conjunto griego. La imagen televisiva no resulta concluyente para muchos aficionados, que consideran que no hay evidencia clara para modificar la decisión inicial. Esa reversión del criterio arbitral es el primer punto de fricción importante del tramo final.

👀 Las 𝐝𝐨𝐬 𝐟𝐚𝐥𝐭𝐚𝐬 señaladas al Real Madrid en el tramo final.#F4Glory #Euroleague pic.twitter.com/3YAG1axqJh — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) May 24, 2026

Pero la jugada que más indignación genera llega inmediatamente después, en el saque posterior y sin que el reloj apenas avance. En una acción de presión defensiva, Facundo Campazzo se encuentra defendiendo muy encima de Thomas Walkup, en un intento de anticipar el pase y forzar la pérdida. El base argentino logra leer la acción, entra en la línea de pase y consigue hacerse con el balón, lo que parecía una recuperación clave para el Real Madrid en el momento decisivo.

Es entonces cuando los árbitros señalan falta personal de Campazzo sobre Walkup. La decisión resulta especialmente polémica porque el contacto es mínimo y se produce en una acción de lucha por la posición en la que ambos jugadores se encuentran muy próximos. Para el madridismo, se trata de una acción perfectamente defendible dentro del criterio habitual en este tipo de finales, e incluso muchos consideran que el robo del argentino es limpio.

La consecuencia de esa falta es determinante: en lugar de posesión para el Real Madrid con opción de empatar o ponerse por delante, Olympiacos recibe dos tiros libres. Walkup no falla desde la línea y amplía la ventaja hasta el 84-80, cambiando por completo el escenario emocional del partido. Esta acción se convierte en el principal foco de indignación en redes sociales y en la conversación posterior al encuentro.

Fournier y la última falta

La tercera jugada polémica llega a falta de 52 segundos, con el Madrid aún intentando mantenerse con vida. En una acción defensiva sobre la primera línea de pase, Andrés Feliz presiona a Evan Fournier en busca del robo. El dominicano intenta interceptar el balón y entra en contacto con el brazo del escolta francés.

Los árbitros señalan falta personal, una decisión que en este caso cuenta con mayor respaldo en la repetición televisiva, donde se aprecia contacto claro sobre el brazo del jugador de Olympiacos. Aun así, el contexto previo de las dos acciones anteriores provoca que también esta señalización sea recibida con enorme frustración por el entorno blanco, que ya percibe una línea arbitral claramente desfavorable en el tramo decisivo.

El tramo final más controvertido

En conjunto, estas tres decisiones en apenas 82 segundos son las que concentran toda la crítica del madridismo tras la final. Más allá de si cada acción es más o menos discutible de forma aislada, lo que se cuestiona es la acumulación de criterios en un momento decisivo del partido, que termina inclinando definitivamente la balanza hacia Olympiacos.

Tras el encuentro, el propio entorno del Real Madrid evitó entrar en una confrontación directa con el arbitraje, aunque el malestar era evidente. El sentimiento generalizado entre la afición es que la final quedó marcada por un tramo final en el que varias decisiones arbitrales condicionaron el desenlace en los instantes más determinantes.

El madridismo, en definitiva, centra su queja en la secuencia final: una revisión polémica, una falta muy discutida sobre Campazzo y otra señalización en la presión de Feliz sobre Fournier. Tres acciones consecutivas que han convertido el final de la Euroliga en uno de los más controvertidos de los últimos años.