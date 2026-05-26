Los peores presagios con Garuba se confirman y agravan la situación del Real Madrid

Se confirma una mala noticia para el Real Madrid. Usman Garuba sufre una rotura completa del tendón de Aquiles y estará un largo periodo alejado de las canchas de baloncesto. El ala-pívot se lesionó el pasado viernes en la semifinal ante el Valencia Basket de la Final Four de la Euroliga.

El momento de la lesión se produjo en el tramo final del partido, ya iniciado el último cuarto. El madridista trataba de participar en una acción de ataque y no pudo continuar en la pista, teniendo que salir ayudado porque no podía apoyar el pie. Como primera consecuencia directa, se perdió la final ante el Olympiacos griego.

Se confirman los peores pronósticos para Usman Garuba: rotura del tendón de Aquiles. Estaba cuajando un gran tramo de temporada con el Real Madrid. Ahora una recuperación larga le espera. Scariolo, solo con Yurtseven para los Playoffs de la #LigaEndesa pic.twitter.com/yuTdPpFiPu — Iván Beas (@ivan_beas4) May 25, 2026

Conocedores de que los peores presagios podrían confirmarse en pocos días, los jugadores del Real Madrid saltaron a la cancha en el último encuentro con un mensaje de apoyo a su compañero: "Ánimo Usman", se pudo leer en las camisetas.

Las peores noticias

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Usman Garuba por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la rotura completa del tendón de Aquiles izquierdo. Garuba será intervenido en los próximos días", informó el equipo madrileño en su página web.

El madrileño era el relevo natural con el que contaba el club blanco para hacer las labores de '5', pero tras la confirmación de las noticias, podría estar fuera de las canchas un año tras pasar por quirófano.

Parte médico de Garuba. — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) May 25, 2026

De esta manera, Sergio Scariolo pierde otra pieza más en el juego interior, ya que Walter Tavares y Álex Len también se encuentran lesionados. En el caso de Tavares, el de Cabo Verde tiene una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, mientras que Len sufre una lesión en la fascia plantar del pie izquierdo.

Cabe recordar que el Real Madrid acaba de firmar al turco Omer Yurtseven, que se ha quedado como único pívot. El turco se incorpora hasta final de temporada y solo podrá jugar en Liga, por lo que el conjunto necesitará refuerzos.