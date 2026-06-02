El dineral que gana Michael Jordan gracias a su alianza con el PSG

El negocio se mantiene alejado de las canchas. Michael Jordan sigue facturando una gran cantidad de dinero, pero no por el baloncesto, el estadounidense mantiene un acuerdo comercial con el París Saint-Germain a través de su icónica marca Jordan Brand. De este modo, no solo la entidad parisina se llevó una alegría el pasado sábado 30 de mayo al conquistar el trofeo de la Champions League en el Puskás Aréna.

La relación entre Michael Jordan y el PSG se inició en 2018, cuando la marca creada por Nike para vestir al jugador de baloncesto –Jordan Brand– decidió dar un paso más y adentrarse en el mundo del fútbol. Por este motivo, el club galo luce el famoso logo 'Jumpman' en varias de sus equipaciones y colecciones exclusivas. Un mercado que ve aumentadas sus ventas en momentos importantes, como la consecución por partida doble del campeonato europeo.

El acuerdo con Nike le garantiza a Jordan una comisión del 5% sobre los productos vendidos con su famoso logotipo 'Jumpman'. Durante esta temporada, se ha usado en la cuarta y en la quinta equipación. Además, el jugador cuenta con una sección bajo el nombre de 'Jordan' en la página web del club donde se pueden comprar desde camisetas hasta zapatillas, pasando por sudaderas, chaquetas, deportivas y otros accesorios.

Cabe destacar que el PSG ha sacado tres camisetas night edition dentro de la línea 'Black2Back' con motivo de la segunda consecución de la Champions League y Jordan Brand es la principal protagonista. Los precios oscilan entre los 129,99 y los 179,99 euros, aunque se encuentran agotadas por el momento. A sus 63 años, Jordan sigue ampliando su fortuna gracias a una relación con Nike que comenzó en 1984.