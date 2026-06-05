El Valencia Basket es el primer semifinalista de la Liga Endesa tras cerrar la serie de cuartos de final que le ha enfrentado al Surne Bilbao con una contundente victoria (71-88) en un pabellón de Miribilla prácticamente abarrotado con casi diez mil aficionados en las gradas.

Después del serio aviso del primer partido y de verse contra las cuerdas en el Roig Arena, el equipo taronja apenas dio opción a la sorpresa a los de Jaume Ponsarnau. Taylor (15 puntos) fue el máximo anotador y Reuvers (14 y 5) y Sako (11 y 8) fueron los más valorados (18) de un Valencia implacable y muy superior.

Por parte bilbaína, el gigante islandés Hlinason, con dobles figuras (10 y 10), fue el pilar de un Surne al que, después del enorme esfuerzo de hace dos días, le faltó energía para volver a poner en aprietos a los de Pedro Martínez.

Arrancó el partido prácticamente como finalizó el primero de la serie en Valencia. La agresividad defensiva visitante en los primeros minutos colapsó en ataque a un Surne con demasiadas dudas que en los primeros seis minutos solo anotó con un triple de Hilliard.

Tampoco estuvo muy fluido el cuadro taronja, pero lo suficiente como para abrir una rápida brecha de diez puntos (3-13, m.6) que obligó a parar el partido a Ponsarnau. Los locales subieron un punto la intensidad, pero no la eficacia y un triple de Cárdenas puso la máxima diferencia del primer cuarto (11-22, m.9).

Lazarevic apareció como el inesperado revulsivo bilbaíno. Seis puntos seguidos del serbio y un triple de Krampelj nada más empezar el segundo cuarto colocaron un 19-22 que parecía meter al Surne en el partido aprovechando el desacierto exterior de un Valencia más eficaz que brillante.

Las penetraciones y los triples de Jaworski mantenían agarrado al partido a los de Ponsarnau, pero su rival, impulsado por Badio y Pradilla, comenzó a entonarse y sin demasiados alardes castigó las nueve pérdidas locales de la primera mitad con una renta de 12 puntos (35-47) a un minuto del descanso. En la reanudación el Valencia subió una marcha más su ya alta intensidad y abortó el amago de reacción bilbaína. Dos triples consecutivos de Taylor ensancharon el marcador a un 39-56 (m.22) que minó la moral de los bilbaínos.

No bajaron los brazos los de Ponsarnau, pero el poderío de Hlinason en la pintura no era suficiente para competir con un Valencia ya lanzado que no levantó el pie del acelerador y obligó a Ponsarnau a pedir otro tiempo muerto después de dos nuevas puñaladas exteriores de Reuvers y De Larrea (45-66, m.26).

Un par de mates de Sako elevaron un 45-70 ya inabordable para los locales. El objetivo era ya tratar de aparcar la frustración y tirar de orgullo para acabar con las mejores sensaciones posibles la que ha sido una excelente temporada de los hombres de negro rubricada con su regreso al play-off y un título europeo.

El conjunto vasco, ya con poca energía, logró su objetivo en un cuarto final sin tantas ataduras defensivas y un intercambio de canastas equilibrado que mantuvo las distancias en el luminoso ya en una atmósfera casi festiva y de adiós para algunos jugadores, como Pantzar. El sueco, que jugará en Unicaja la próxima temporada, fue despedido con una cálida ovación con Miribilla puesto en pie.

Un momento muy emotivo con dos minutos de juego aún por delante que, como en todo el cuarto final, el Valencia encaró con el máximo respeto al rival hasta la última posesión.

Ficha técnica :

Surne Bilbao, 71 (16+21+12+22): Frey (6), Normantas (5), Hilliard (10), Krampelj (11), Hlinason (10) -quinteto inicial- Jaworski (6), Pantzar (4), Bagayoko (4), Petrasek (-), Font (6) y Lazarevic (9).

Valencia Basket, 88 (22+25+24+17): Montero (9), Badio (10), Taylor (15), Pradilla (4), Sako (11) -quinteto inicial- Reuvers (14), De Larrea (6), Key (4), Moore (10), Cárdenas (3) y Syma (2).

Parciales: 16-22, 37-47 (descanso), 49-71 y 71-88 (final).

Árbitros: Martín Caballero, Alfonso Olivares y Andrés Fernández. Sin eliminados.

Incidencias: Segundo partido de cuartos de final del play-off de la Liga Endesa disputado en el Bilbao Arena con 9.556 espectadores en las gradas, prácticamente lleno.