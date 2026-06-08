El principal motivo del sorprendente indulto de Florentino Pérez a Sergio Scariolo

La temporada del Real Madrid de baloncesto ha terminado en desastre. Sin títulos y con un batacazo histórico: eliminado en cuartos de final de la Liga Endesa por el Club Baloncesto Canarias de Tenerife. Una situación anómala que ha puesto a su entrenador Sergio Scariolo en la picota.

El descalabro sufrido es de tal magnitud que sorprende que Scariolo no haya sido cesado de manera fulminante. Las elecciones a la presidencia del Real Madrid apagaron el fuego inicial y, tras el triunfo de Florentino Pérez, Scariolo respira. Seguirá siendo entrenador del Real Madrid de baloncesto la próxima temporada.

A pesar de concluir la temporada en blanco en cuanto a títulos se refiere (tirando por la borda hasta cinco: Supercopa, Copa, Euroliga, Liga y próxima Supercopa), el técnico italiano consigue lo que prácticamente nadie ha logrado en la historia del conjunto merengue y menos con Florentino a los mandos.

En plena euforia por el triunfo en las elecciones, Florentino Pérez ha decidido indultar al entrenador de su equipo de baloncesto. ¿El motivo? Confía en que Scariolo aproveche una segunda oportunidad como medida de gracia y... no nos engañemos, el aspecto económico ha tenido mucho que ver. Sergio firmó por tres años garantizados —en lo que fue el último servicio del antiguo responsable de la sección de baloncesto, Juan Carlos Sánchez, no había cláusula de escape— y el dineral que cobra el exseleccionador español —3 millones libres de polvo y paja— ha sido una gran ayuda divina —ahora que León XIV se pasea por Madrid— para que Florentino indulte al técnico.