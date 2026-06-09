El Barça tomó ventaja este martes en las semifinales de la Liga Endesa tras ganar (100-67) de manera incontestable el primer duelo de la serie a La Laguna Tenerife en el Palau Blaugrana, en un partido en el que el equipo azulgrana dominó de principio a fin.

Sólido en defensa y acertado desde el perímetro (13 triples de 27 por los 3 de 18 de los visitantes), el equipo de Xavi Pascual completó una actuación coral y castigó a un rival que siempre fue a remolque de la superioridad física de los locales.

El equipo azulgrana desconectó a Marcelinho Huertas (8 puntos) y Patty Mills (9), líderes habituales del cuadro isleño, controló el rebote (41 a 28) y se mostró intratable en ataque con Toko Shengelia (14 puntos) y Darío Brizuela (18) como principales argumentos ofensivos.

Después de que contra todo pronóstico el Tenerife eliminara en cuartos de final al Real Madrid, líder de la fase regular y favorito al título por historia y presupuesto, el Barça se tomó en serio el primer duelo de la serie.

Y, apoyado por la afición del Palau Blaugrana, el equipo de Xavi Pascual empezó el partido como un torbellino, culminando unos primeros 20 minutos perfectos, en uno de los mejores primeros tiempos que se recuerdan esta temporada en Barcelona.

El equipo azulgrana activó el vendaval desde la defensa. Los hombres de Pascual desconectaron a Patty Mills y Marcelinho Huertas (4 y 2 puntos en la primera mitad) controlaron el rebote (26), a lo que se sumó el acierto desde el perímetro (8 triples en el primer tiempo).

Liderados por Juani Marcos y Punter, los locales cerraron un notable primer cuarto (19-11) en el que La Laguna Tenerife se sostuvo gracias al alero Thomas Scrubb.

Sin acierto desde la línea de 6,75 metros -2 triples de 12 intentos en los primeros 20 minutos-, el equipo de Txus Vidorreta era incapaz de encontrar situaciones fáciles en ataque.

Solo el escolta Wesley Van Beck fue capaz de derrumbar el muro azulgrana, que pese a las pérdidas de balón seguía con su particular festival desde el perímetro de la mano de jugadores de la segunda unidad como Laprovittola para poner el 35-17 en el minuto 15.

Una ventaja que el equipo azulgrana amplió hasta los 19 puntos gracias a una safata de Will Clyburn antes del descanso, que puso la guinda al monólogo que el equipo azulgrana dio en el primer tiempo (46-27).

En la reanudación, el conjunto isleño encontró, al fin, a su faro, Marcelinho Huertas, pero la irrupción del brasileño no fue suficiente para discutir la superioridad de su rival.

Y es que el Barça suplió su lógico bajón físico en defensa manteniendo el acierto en ataque, ya fuera a través del gigantón Youssoupha Fall en la pintura o de los triples de Tornike Shengelia (59-37, min.25).

Los locales no bajaron el nivel ofensivo y aumentaron la ventaja hasta los 24 puntos al final del tercer cuarto gracias (72-48) a la aparición de Darío Brizuela, que dejó el encuentro encarrilado para los azulgranas.

El último acto fue un trámite y ambos técnicos lo aprovecharon para dar descanso a jugadores clave como Clyburn, Shengelia o Punter, en las filas del Barça, y Mills y Huertas, en las de La Laguna Tenerife.

Pascual dio entrada al pívot Willy Hernangómez, casi testimonial en estos ‘play-off’, que, apoyado por Brizuela, ganó algo de confianza en ataque (8 puntos) y acercó el Barça a los 30 puntos de ventaja (87-59, min.34).

Finalmente, el equipo catalán acabó ganando por 33 puntos de ventaja. El jueves, los pupilos de Xavi Pascual tienen la oportunidad de situar el 2-0 en el Palau Blaugrana, donde el equipo tinerfeño espera recuperar la versión que le permitió dar la campanada contra el Real Madrid.

Ficha técnica:

Barça, 100 (19+27+26+28): Marcos (6), Punter (4), Clyburn (5), Shengelia (14), Fall (6) -cinco inicial-, Cale (6), Vesely (4), Brizuela (18), Satoransky (6), Hernangómez (8), Laprovittola (12) y Parra (11).

La Laguna Tenerife, 67 (11+16+21+19): Huertas (8), Sastre (-), Scrubb (9), Doornekamp (4), Yebo (16) -cinco inicial-, Juan Fernández (2), Van Beck (7), Fridriksson (-), Abromaitis (7), Alderete (2), Guerra (3) y Mills (9).

Árbitros: Carlos PerugaRafael SerranoJavier Torres. Sin eliminados

Incidencias: primer partido de la serie de semifinales de la Liga Endesa disputado en el Palau Blaugrana ante 4.571 espectadores.