La Euroliga aprueba nuevas franquicias pero el futuro del Real Madrid está en el aire

El Consejo de Administración de Activos Comerciales de la Euroliga ha celebrado una reunión clave para evaluar los avances de su plan estratégico. Durante el encuentro, los dirigentes confirmaron que la competición avanza con ambición hacia un modelo de negocio renovado, preparándose para una futura expansión que traerá nuevos equipos y ciudades a partir del año 2027, aunque todavía queda en el aire el futuro del Real Madrid.

A través de una declaración conjunta, el presidente del organismo, Dejan Bodiroga, y el consejero delegado, Chus Bueno, destacaron la solidez del torneo. "El progreso alcanzado en nuestro plan estratégico confirma la solidez de nuestras competiciones, el compromiso de nuestros clubes y el creciente atractivo de nuestro proyecto entre los aficionados, socios e inversores", señalaron. Ambos directivos recalcaron que las decisiones tomadas buscan generar mayor valor a largo plazo y afianzar la posición del campeonato en el centro del baloncesto europeo.

Uno de los puntos centrales de la junta fue la decisión de continuar con la transición de los actuales titulares de licencias de diez años hacia un modelo de franquiciados de cara a la próxima temporada. Además, se detalló el proceso de expansión hacia nuevos mercados, que comenzará formalmente el 1 de julio. Esta apertura ha despertado un interés excepcional en ciudades estratégicas como Roma, Londres y Berlín, lo que subraya el potencial comercial del proyecto en el Viejo Continente.

En cuanto a los equipos participantes, se aprobó la prórroga de las licencias del equipo francés Asvel Villeurbanne y del conjunto turco Fenerbahce. Sin embargo, la atención recae sobre las conversaciones en curso con el Real Madrid. El club blanco aún debe decidir si mantiene su compromiso con el proyecto europeo actual o si opta por embarcarse en la nueva iniciativa que pretende impulsar la NBA en Europa.

Precisamente sobre la liga estadounidense, los representantes de los clubes recibieron información actualizada acerca de los contactos con diversas partes interesadas, incluyendo las ligas nacionales, la FIBA y la propia NBA. Estos avances sirven como preparación para una importante reunión que tendrá lugar este miércoles en la ciudad suiza de Ginebra.

Por otro lado, el equipo directivo presentó las posibles plazas de invitación de un año que se otorgarán para la campaña 2026-2027 y propuso un torneo de pretemporada con cuatro equipos en un formato de dos días. En el ámbito económico, el director financiero de la institución, Xavi Puyada, presentó un balance muy positivo, destacando que más de un tercio de los equipos ya son totalmente sostenibles gracias a las nuevas estrategias comerciales.

Finalmente, se acordó una profunda remodelación para la Eurocup, que se ampliará a 32 equipos divididos en cuatro grupos de ocho. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a una fase final con eliminatorias al mejor de tres partidos. La participación combinará el acceso por méritos en las ligas nacionales con veinte licencias a largo plazo de cinco años.