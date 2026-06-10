Montero saca al Valencia en la prórroga de la trampa del Joventut y de Ricky Rubio (118-117)

El Valencia Basket escapó en la prórroga este miércoles de la trampa que le puso el Asisa Joventut y se llevó por 118-117 el primer partido de las semifinales de la Liga Endesa, en el que una exhibición de Ricky Rubio y una defensa zonal le pusieron contra las cuerdas pero en el que gracias a Jean Montero, 27 puntos y 8 rebotes, y a Jaime Pradilla pudo forzar un tiempo extra en el que dos tiros libres del dominicano y una última defensa le dieron el triunfo.

Con 22 puntos y 11 asistencias, Ricky Rubio impulsó durante todo el encuentro a la Penya ante un Valencia Basket que no fue capaz de desmontar la zona de su rival pero que se agarró al partido corriendo cuanto pudo y gracias a su enorme capacidad de anotación. Además, en la última jugada del tiempo reglamentario y en la de la prórroga consiguió lo que no logró en el resto del choque: cortocircuitar el ataque de su rival.

El partido vivió en su arranque una primera batalla por el ritmo y los visitantes la ganaron. Dani Miret puso a su equipo en manos de Guillem Vives y el veterano base mantuvo el partido a bajas revoluciones, un escenario en el que el Joventut se movió cómodo y en el que los locales tuvieron que echar mano de los triples y de las penetraciones de Montero para no descolgarse.

Pero el Valencia ya se había visto en este escenario y mantuvo su plan. Además, le fue más fácil 'picar' a los juguetones Ricky Rubio y a Ludde Hakanson para que aceleraran a su equipo y eso le dio el mando (26-22, m.10). Eso sí, por el camino perdió por una lesión en el tobillo izquierdo a Nate Reuvers, que no jugó más.

La defensa de Papi Badio desgastó, aunque no frenó a Ricky, pero sus penetraciones eran el único argumento ofensivo de los suyos y la lluvia de triples 'taronja' amenazaba con doblegar a la Penya.

Vives regresó para dormir de nuevo el encuentro pero su vuelta al banquillo y un triple de casi nueve metros de Montero dispararon a los locales, que llevaron su renta a los diez puntos. La amenaza de ruptura ya estaba sobre el parqué.

Ante el peligro, Miret echó mano de una defensa zonal para cambiar las rutinas del Valencia y con un triple de Adam Hanga y dos de Hakanson el Asisa Joventut le dio la vuelta al marcador y a las sensaciones (44-46, m.28).

Trataron los locales de rehacerse acelerando de nuevo su juego pero algunas imprecisiones y dos triples de Cameron Hunt, que no había anotado en juego hasta este momento, permitieron al equipo de Badalona llegar arriba al descanso (51-54, m.20).

El Valencia regresó del descanso con Pradilla de estilete y una idea clara: atacar tan rápido que no diera tiempo a montar ninguna defensa. Le funcionó un rato, pero el Joventut, a base de circulación, juego sin balón y buena lectura, supo generarse tiros cerca del aro, anotó, no dejó correr y el choque se mantuvo igualado (73-73, m.29).

Los de Pedro Martínez, que estaban claramente incómodos, subieron el nivel defensivo y, aunque con la pelota en manos de Ricky Rubio, el equipo catalán salió vivo de esas primeras acciones, antes del inicio del último parcial empezó a perder fluidez y Montero puso por delante a los locales. El pulso entre ambos estaba servido.

Ricky se echó a su equipo a la espalda sin que Badio pudiera contenerle y dio un pequeño colchón a los suyos. El Valencia parecía bloqueado y Miret aprovechó para dar descanso a Rubio y darle tiros a Jabari Parker. A cinco minutos su equipo ganaba por siete y controlaba el partido (86-93, m.35).

Otra vez la reacción del Valencia llegó desde atrás pero la vuelta de Ricky y otro tiro abierto de Parker le permitieron entrar por delante al último minuto. Una canasta con adicional de Hunt amenazó con derrumbar a los locales pero falló el tiro libre y en el siguiente ataque Jaime Pradilla empató el choque a falta de 17 segundos.

Eligió defender el Valencia, norma habitual de Pedro Martínez, y le salió bien. Hakanson falló un tiro muy forzado y el choque fue a la prórroga. El tiempo extra fue un intercambio de canastas con poca defensa ya de ambos equipos en el que Taylor y Montero asumieron el juego local y Hunt y Ricky tiraron de la Penya, que entró uno arriba a los últimos 24 segundos.

Parker hizo falta a Montero y el dominicano puso uno arriba al Joventut a falta de siete segundos. De nuevo tenía bola la Penya para llevarse el triunfo pero otra vez el Valencia se puso el mono de trabajo y Hunt no pudo acabar cómodo su penetración. El primer triunfo era 'taronja'

Ficha técnica :

Valencia Basket, 118: (26+25+28+26+13): Badio (15), Montero (27), Taylor (19), Pradilla (16), Sako (8) -cinco titular- De Larrea (3), Cárdenas (5), Moore (7), Key (5), Reuvers (-) y Costello (13).

Asisa Joventut, 117: (22+32+24+27+12): Vives (5), Hunt (19), Parker (19), Ruzic (11), Kraag (7) -cinco titular- Rubio (22), Drell (-), Hakanson (12), Morin (2), Birgander (8) y Hanga (12)

Árbitros: Pérez Pizarro, Aliaga y García. Sin eliminados.

Incidencias: primer partido de la semifinal de la Liga Endesa disputado en el Roig Arena de Valencia ante 12.910 espectadores.