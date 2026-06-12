El baloncesto español despide a Eduardo Portela, fallecido a los 91 años, una figura imprescindible en la historia de la ACB y uno de los grandes impulsores de la modernización del deporte en Europa. Su muerte deja un vacío profundo en una competición que ayudó a construir desde sus cimientos y a proyectar hacia la élite internacional.

Portela fue mucho más que un dirigente. Antes de su etapa al frente de la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB), desarrolló una carrera ligada a los banquillos y a la dirección deportiva, pasando por equipos como Montgat, Sant Josep Badalona y el FC Barcelona, donde conquistó una Copa del Rey y contribuyó posteriormente a la estructura técnica del club durante casi una década.

Sin embargo, su legado se consolidó a partir de 1982, cuando se convirtió en una de las piezas clave en la fundación de la ACB. Desde entonces, su influencia marcó el crecimiento de una liga que pasó de ser una competición nacional a convertirse en uno de los referentes del baloncesto mundial. Primero como gerente y más tarde como presidente entre 1990 y 2013, Eduardo Portela fue el gran impulsor de una transformación estructural sin precedentes.

Hablar de la acb es hablar de Eduardo Portela. Dimitió del Barça el 30 de junio de 1982 y a la mañana siguiente ya era gerente de la asociación que ayudó a fundar. El 10 de septiembre de 1983 arrancó la Liga ACB. pic.twitter.com/Xty5pxHE6G — Liga Endesa (@ACBCOM) June 11, 2026

Bajo su liderazgo, la ACB incorporó innovaciones decisivas como el sistema de playoffs, la creación del All Star o la consolidación de la Copa del Rey en formato de sede única, un modelo que acabaría convirtiéndose en referencia internacional. También promovió la profesionalización de los clubes, la mejora de las retransmisiones, la modernización arbitral con tres colegiados y la exigencia de infraestructuras más sólidas en todo el país.

Su influencia trascendió España. Como cofundador de la ULEB y figura clave en el nacimiento de la Euroliga, Portela fue uno de los grandes defensores de la autonomía de los clubes europeos y de la modernización del baloncesto continental. Su visión ayudó a redefinir el mapa competitivo del deporte en Europa.

La ACB lamentó profundamente su fallecimiento y lo definió como una de las figuras más importantes de su historia, subrayando su dedicación de más de seis décadas al baloncesto. En vida, recibió numerosos homenajes, entre ellos el emotivo reconocimiento en la Copa del Rey de 2024, donde el mundo del baloncesto le brindó una ovación unánime.

La despedida del Real Madrid

El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Eduardo Portela, presidente de honor de la ACB, presidente entre 1990 y 2013 y gerente entre 1982 y 1990. Nuestras condolencias a su familia y seres queridos. Descanse en paz. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 11, 2026

El impacto de su figura también se reflejó en las reacciones institucionales. El Real Madrid fue uno de los primeros clubes en expresar sus condolencias tras conocerse la noticia.

El club blanco, junto a su presidente y su Junta Directiva, lamentó profundamente el fallecimiento de Eduardo Portela y trasladó su apoyo a familiares y allegados. En su comunicado oficial, el Real Madrid subrayó su condición de presidente de honor de la ACB y su papel clave en el desarrollo del baloncesto español durante más de tres décadas, destacando su etapa como gerente y posteriormente como presidente de la asociación.

El mensaje del club concluyó con un sentido homenaje: el recuerdo de una figura esencial en la historia del baloncesto, cuya influencia trascendió generaciones y competiciones.