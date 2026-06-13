El Barça se clasificó este sábado por la vía rápida para la final de la Liga Endesa tras imponerse en el tercer partido de semifinales, al mejor de cinco, a La Laguna Tenerife, al que derrotó a domicilio por 76-85, lo que además le garantiza el último billete para la próximas Supercopa. Su rival por el título de la ACB saldrá de la eliminatoria que disputan Valencia Basket y Asisa Joventut, en la que los taronjas están a un triunfo de la clasificación.

Tras dos triunfos en el Palau Blaugrana, el Barça llegaba al Santiago Martín con todo a su favor para zanjar la eliminatoria. Pese a conseguir una ventaja de 13 puntos en el segundo cuarto, La Laguna Tenerife no pudo frenar a Kevin Punter (17 pts.) y Will Clyburn (19), que en diferentes momentos de la cita se convirtieron en los referentes ofensivos del cuadro blaugrana.

El equipo tinerfeño se despide así de esta campaña 25/26 sin el premio de la final tras haber completado unos cuartos de final históricos en los que eliminó al líder de la liga regular, el Real Madrid.

El inicio del partido regaló al aficionado un impecable duelo anotador entre Huertas (8) y Punter (9). Doornekamp entró al juego con dos triples (16-11) pero Brizuela y Cale contraatacaron y la igualdad se mantuvo hasta el 19-19 con el que se cerró el periodo inaugural.

Salió conectado al segunda acto el conjunto local y bajo la dirección de Van Beck, el equipo cuajó un parcial de 9-3 que hizo al Santiago Martín entonar un ‘sí se puede’ que dio alas a los isleños.

El tercer triple de Doornekamp y una bandeja de Patty Mills situaron el +11 (33-22) y obligaron al técnico culé, Xavi Pascual, a parar el encuentro. Aunque Shengelia sostenía a los suyos (40-29), el equipo anfitrión logró su máxima ventaja con dos puntos de Yebo (42-29).

Fue desde el tiro libre donde el Barça encontró resuello y con los aciertos de Willy Hernangómez y Clyburn situó el 42-34 al descanso que le obligaba a mejorar sus prestaciones para enlazar su tercer triunfo en la serie y sacar el billete a la final por la vía rápida.

Con Punter en el banquillo por tres faltas, el Barça necesitó otros referentes ofensivos. Tomaron el relevo Clyburn y Laprovittola y con un arrollador 0-9 en poco más de dos minutos el cuadro azulgrana aniquiló la ventaja local (42-43).

Se recuperó del mal inicio de cuarto La Laguna Tenerife con los puntos de Van Beck y Yebo (49-45) y durante los siguientes minutos se produjo un intercambio de canastas que acabó con el 58-56 al cierre del tercero.

Punter volvió a escena en el último periodo y lo hizo desatando la locura con una canasta de dos y dos triples seguidos que situaron el 60-69 y empezaron a decidir el choque. Huertas cortó la sangría (62-69) y con los puntos de Yebo y dos canastas seguidas de Jaime Fernández los aurinegros recortaron distancia (68-72) y llegaron a soñar con la remontada.

No obstante, dos puntos de Clyburn y un triple de Joel Parra volvieron a poner tierra de por medio (68-78) e hicieron a Vidorreta parar el encuentro para buscar una última reacción en los suyos.

Esa respuesta vino de las manos de Yebo, que pese a llevar tan sólo seis partidos de aurinegro, se dejó la piel y con dos acciones al poste y un mate tras robo de Fernández volvió a dar esperanza al Santiago Martín (76-80).

A falta de un minuto y medio y cuando el pabellón local más apretaba, Clyburn tuvo la sangre fría de clavar un triplazo (76-83) que no sólo zanjó la cita sino que otorgó al Barça el billete para la final de la Liga Endesa y su clasificación automática para la próxima Supercopa

Ficha técnica :

La Laguna Tenerife, 76 (19+23+16+18): Huertas (17), Scrubb (2), Doornekamp (12), Guerra (4) Mills (2) -cinco inicial-, Fernández (6), Van Beck (10), Fridriksson (-), Abromaitis (7), Yebo (16), Sastre (-), Alderete (-).

Barça, 85 (19+15+22+29): Marcos (-), Punter (17), Clyburn (19), Shengelia (11), Fall (2) -cinco inicial-, Cale (2), Vesely (-), Brizuela (1), Satoransky (5), Hernangómez (9), Laprovittola (13) y Parra (6).

Árbitros: Antonio Conde, Luis Miguel Castillo, Alberto Sánchez. Eliminaron por faltas a Kevin Punter

Incidencias: Tercer partido de la serie de semifinales de la Liga Endesa disputado en el Santiago Martín ante 5.1000 espectadores.