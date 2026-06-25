El Valencia Basket vuelve a ganar al Barça en el Palau y conquista su segunda Liga ACB

El Valencia Basket ha ganado este miércoles al Barça (84-108) en el Palau Blaugrana, en el cuarto partido de la final del play-off, para poner el 3-1 definitivo y proclamarse, por segunda vez en su historia, campeón de la Liga Endesa ante un Barça que no pudo forzar el quinto y definitivo duelo en el Roig Arena.

Fue un auténtico partidazo el del Valencia Basket en este segundo duelo en un Palau Blaugrana que dijo adiós, de la forma no deseada, a su técnico Xavi Pascual y a un Jan Vesely, que se retira. La fiesta fue taronja sin discusión, con un Jean Montero (23 puntos) en modo MVP y una máxima renta de 27 puntos que dejó claro que esta Liga Endesa iba a ser para el conjunto valenciano.

Los taronja, mejores en el global de una final que estuvo más igualada de lo previsto, no necesitaron volver a su feudo para conquistar esta Liga Endesa, que suman a la única que tenían en su palmarés, la de 2017, olvidando el mal sabor de boca de la final perdida el año pasado y cobrándose la revancha de la derrota ante el Barça en 2003.

La noche empezó, eso sí, con un Barça dispuesto a resistirse. Kevin Punter salió enchufado y firmó tres triples casi de inmediato para liderar un parcial de 9-0 que parecía cambiar la dinámica del partido —con el 0-5 inicial— de la serie y poder encender así al Palau Blaugrana, donde el calor era más que sofocante. Shengelia acompañó con energía y durante unos minutos los blaugranas encontraron puntos y ritmo.

Pero el Valencia Basket no tardó en recordar por qué llegaba con dos victorias seguidas. Jean Montero, con 23 puntos y MVP de la final, empezó a mandar desde el bote, Omari Moore (21) apareció pronto como gran escudero del dominicano y el conjunto de Pedro Martínez volvió a encontrar respuestas colectivas. Sin hacer ruido y sin perder el orden, fue limando la ventaja local hasta cerrar por delante el primer cuarto.

El partido empezó a romperse en el segundo periodo. Hubo errores en ambos lados y varios ataques atropellados, pero el Valencia Basket aprovechó cada desconexión del Barça. Moore siguió castigando, Álvaro Cárdenas entró con personalidad y un parcial de 0-12 abrió la primera gran brecha de la noche. Taylor remató el golpe con un triple tras pérdida blaugrana y el conjunto visitante empezó a parecerse a ese equipo que tantas veces ha desbordado rivales este curso: duro atrás, rápido para correr y muy preciso cuando encontraba ventajas.

El Barça necesitaba una reacción antes del descanso y encontró algo de oxígeno con Nico Laprovittola y un triple de un, de nuevo, desaparecido Will Clyburn (6 puntos), demasiado intermitente en una final en la que nunca volvió a acercarse al nivel del primer partido. Pero el cierre volvió a ser valenciano y una segunda jugada culminada por Sergio de Larrea dejó el 35-47 que empezaba a hacer mucho daño al conjunto blaugrana.

Y tras el descanso llegó el momento que terminó de decidir el título. El Barça mejoró en ataque y por momentos encontró la versión agresiva que le había faltado antes. Algo similar a la casi remontada del tercer duelo cuando neutralizó un +18 valenciano. Punter (26 puntos, máximo anotador del partido) volvió a aparecer desde el perímetro, Vesely sumó cerca del aro y Shengelia trató de tirar del equipo. Pero cada intento local encontraba una respuesta inmediata.

Así, Jean Montero respondió a un triple con otro. Luego llegó otro más. Taylor siguió castigando. Pradilla encontró puntos importantes y cuando el Barça se acercó ligeramente aparecieron Braxton Key y Omari Moore para apagar cualquier sensación de remontada. El tercer cuarto dejó una imagen muy clara de la final: el Barça subió hasta los 29 puntos, pero el Valencia respondió con 35 como si nada hubiera cambiado. El parcial final de 1-12 cerró prácticamente el campeonato antes del último periodo.

Ya en el último cuarto no hubo margen para milagros. El Barça lo intentó con orgullo, con el incansable Joel Parra peleando cada balón y con algunos destellos aislados, pero el Valencia Basket no perdió la calma. Moore firmó un cierre extraordinario desde el perímetro, Montero siguió encontrando espacios incluso al contraataque y la diferencia siguió creciendo hasta superar los veinte puntos y llegar a una máxima de +27 puntos.

Con algo más de dos minutos por jugarse llegó uno de los momentos de la noche: Jan Vesely abandonó la pista ovacionado por el Palau Blaugrana en el último partido de su carrera. El pívot checo recibió el reconocimiento de una afición que vio cómo la despedida soñada se escapaba mientras el Valencia Basket celebraba sobre la pista. Y tampoco volverá a pisar el Palau, no como técnico blaugrana salvo sorpresa futura, un Xavi Pascual que deja el club sin poder sumar un gran título. En el tercer año del Barça en blanco.

No hubo suspense ni quinto partido. Solo un campeón claro. El Valencia Basket volvió a conquistar la Liga Endesa nueve años después y confirmó que lo suyo ya no es una sorpresa puntual: es una realidad competitiva instalada entre los grandes del baloncesto español.