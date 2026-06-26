El Real Madrid da calabazas a la NBA y seguirá en la Euroliga los próximos diez años

El culebrón ha llegado a su fin. Después de meses de especulaciones sobre un posible salto al ambicioso proyecto de la NBA en Europa, el Real Madrid ha decidido quedarse donde está. El conjunto blanco ha alcanzado un acuerdo para prorrogar durante diez años (hasta 2036) su licencia en la Euroliga, rubricando así una decisión que supone un espaldarazo para la competición continental y, al mismo tiempo, un importante revés para la futura NBA Europa, cuyo desembarco sigue previsto para 2027.

La noticia ha sido ratificada este viernes tras la reunión del Consejo de Administración de la Euroliga celebrada en Barcelona, donde se han aprobado las principales líneas estratégicas del torneo. Entre ellas sobresale la continuidad del Madrid, cuya licencia expiraba el próximo lunes y cuya renovación era la gran incógnita que quedaba por despejar después de que el resto de clubes accionistas hubieran asegurado ya su permanencia.

Se acabó el pulso con la NBA

Durante los últimos meses, el Real Madrid había sido señalado como la gran pieza que pretendía atraer la NBA para dotar de prestigio a su futura competición europea. La entidad presidida por Florentino Pérez escuchó las propuestas y mantuvo abiertas todas las opciones hasta el último momento, alimentando un pulso que condicionó buena parte del futuro del baloncesto continental.

Sin embargo, el desenlace ha sido muy distinto al que soñaban al otro lado del Atlántico. El Madrid ha optado por la estabilidad, por mantener su condición de socio estratégico de la Euroliga y por formar parte de la profunda transformación que afrontará la competición durante la próxima década.

La renovación del conjunto blanco supone, además, un mensaje de enorme fuerza para el resto del continente. Si el club más laureado (11 Copas de Europa) y con mayor impacto mediático del baloncesto europeo continúa en la Euroliga, el proyecto de la NBA pierde a uno de los grandes reclamos con los que aspiraba a revolucionar el mercado europeo.

Mirando al futuro

La continuidad del Real Madrid llega acompañada de importantes novedades. La Euroliga contará con 20 equipos en la temporada 2026-27, con la entrada del Paris Basketball y del Besiktas —que ocupará la plaza del AS Monaco—, mientras que el organismo mantiene su hoja de ruta para ampliar la competición hasta los 24 participantes a partir del curso 2027-28.

Además, la organización sigue adelante con su plan para transformar las actuales licencias de larga duración en un auténtico sistema de franquicias, un proceso que comenzará oficialmente el próximo 1 de julio y que pretende reforzar la estabilidad económica y deportiva de la competición.

Los veinte equipos de la temporada 2026-27

La próxima edición de la Euroliga estará formada por Real Madrid, Barcelona, Baskonia, Valencia Basket, Anadolu Efes, Fenerbahce, Olympiacos, Panathinaikos, Armani Milán, Virtus Bolonia, Bayern Múnich, ASVEL Villeurbanne, Estrella Roja, Partizan, Maccabi Tel Aviv, Hapoel Tel Aviv, Zalgiris Kaunas, Dubái Basketball, Paris Basketball y Besiktas.

Con esta composición, la competición consolida un torneo cada vez más internacional y prepara el terreno para la ampliación prevista dentro de un año.

Un triunfo estratégico para la Euroliga

Más allá del aspecto deportivo, la renovación del Madrid representa una victoria política y económica para la Euroliga. La continuidad del club blanco garantiza la presencia de una de las marcas más potentes del deporte europeo precisamente cuando la competición negocia su evolución hacia un modelo de franquicias y mantiene abiertas conversaciones con la NBA y la FIBA sobre el futuro del baloncesto en el continente.

Por ahora, el mensaje es inequívoco: el Real Madrid no cambia de camiseta. Al menos durante la próxima década, el gigante blanco seguirá compitiendo en la Euroliga, dejando en fuera de juego el proyecto europeo de la NBA y dando a la máxima competición continental el respaldo que más necesitaba.