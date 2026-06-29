El Real Madrid rompe la hucha por Jaime Pradilla mientras el futuro de Scariolo sigue en el aire

El Real Madrid ha decidido que la reconstrucción de su sección de baloncesto debe comenzar por un nombre propio: Jaime Pradilla. Después de una temporada para olvidar, cerrada sin un solo título por primera vez desde 2011, la entidad blanca está dispuesta a realizar un esfuerzo económico sin precedentes por el ala-pívot internacional español, convertido en la gran prioridad del mercado.

Según informa Marca, la operación podría alcanzar los 11 millones de euros entre traspaso y contrato, una cifra que refleja hasta qué punto el club considera estratégico incorporar a uno de los mejores cupos nacionales del momento. En Valdebebas entienden que el zaragozano, de 25 años, reúne juventud, presente y margen de crecimiento suficiente para convertirse en una pieza fundamental durante la próxima década.

Una apuesta de presente... y de futuro

Pradilla lleva tiempo figurando en la agenda blanca, pero el escenario ha cambiado radicalmente tras el fracaso deportivo de la última campaña. El regreso de Juan Carlos Sánchez al mando de la sección de baloncesto —en sustitución de Sergio Rodríguez— ha supuesto un giro en la planificación y el club quiere enviar un mensaje claro: volver a dominar en España y recuperar el protagonismo europeo.

Sin embargo, la operación no va a ser nada sencilla. El jugador tiene contrato con el Valencia Basket hasta 2028 y la negociación exigirá un importante desembolso económico. Precisamente por ello, el Madrid está dispuesto a "tirar la casa por la ventana" para convencer tanto al club taronja como al propio jugador.

Más allá de su evidente calidad, Pradilla vendría a solucionar uno de los grandes quebraderos de cabeza del conjunto blanco: el de los cupos nacionales. Además, aportaría energía y una polivalencia muy valorada en el baloncesto moderno.

El efecto dominó de la revolución

La llegada de Pradilla sería únicamente el primer movimiento de una profunda remodelación de la plantilla.

Tras una temporada marcada por las lesiones, las decepciones y las derrotas en la final de la Euroliga y en la primera ronda de la Liga Endesa, el Real Madrid prepara varios cambios importantes. También siguen apareciendo nombres como el de Juancho Hernangómez para reforzar el juego interior, mientras la dirección deportiva estudia incorporar un escolta con capacidad anotadora y un base que pueda ir tomando el relevo de Facu Campazzo.

El club pretende rejuvenecer el equipo sin perder competitividad inmediata, una hoja de ruta que explica la enorme apuesta por Pradilla.

Scariolo, pendiente de una decisión

La otra gran incógnita sigue estando en el banquillo. La cabeza de Sergio Scariolo está ahora mismo pendiente de un hilo después de una campaña muy por debajo de las expectativas.

Aunque hace apenas unas semanas parecía probable que el técnico italiano completara el proyecto iniciado el pasado verano, el regreso de Juan Carlos Sánchez ha reabierto completamente su continuidad. La reunión prevista este lunes se presenta decisiva para determinar si el entrenador continúa o si el club opta por iniciar una nueva etapa.

En caso de producirse un relevo, ya empiezan a circular varios nombres en el entorno madridista. Uno de los candidatos que más fuerza ha ido ganando es Paco Redondo, antiguo ayudante de Pablo Laso y actualmente con experiencia internacional, al que algunos sitúan como una opción de continuidad con un perfil moderno. También han aparecido las opciones de Luis Guil y Piti Hurtado en distintas informaciones publicadas durante los últimos días, aunque por ahora ninguna decisión es definitiva y todo dependerá de la resolución sobre Scariolo.

Mientras tanto, la prioridad absoluta está clara. El Real Madrid quiere convertir a Jaime Pradilla en la primera gran piedra del nuevo proyecto y está dispuesto a pagar un precio récord para conseguirlo. Porque, después del primer año sin títulos en una década y media, en el club consideran que ha llegado el momento de volver a construir desde los cimientos.