Hezonja muestra su enfado por la situación del Real Madrid

La temporada del Real Madrid de baloncesto ha estado marcada por el incumplimiento de expectativas y la ausencia de títulos, esto último es la primera vez que ocurría desde 2011. Con la competición finalizada, han comenzado los movimientos en los despachos para redefinir el proyecto, dejando también reacciones llamativas desde dentro de los vestuarios, como la protagonizada por Mario Hezonja.

La primera decisión ha sido la vuelta de Juan Carlos Sánchez como director deportivo tras la marcha de Sergio Rodríguez, quien solo ha estado un año en el cargo. Sánchez vuelve a la que fue su casa durante quince años, entre 2010 y 2025, habiendo logrado en ese periodo un total de 28 títulos con Pablo Laso y Chus Mateo en el banquillo.

En paralelo, se encuentra el tema de la continuidad de Sergio Scariolo, quien tiene contrato hasta 2028 y cuya vinculación con el club blanco pende de un hilo. Pedro Martínez coge fuerzas para ser su recambio en el banquillo mediante el abono de la cláusula –fijada en un millón de euros–. La idea de los madridistas es vincular a Martínez durante tres temporadas con un salario en torno al millón de euros por cada una de ellas.

Reacción de Hezonja

Todo el cúmulo de situaciones a lo largo de la temporada y los últimos movimientos en el banquillo han provocado la reacción de Mario Hezonja. El alero ha mostrado su buena sintonía con el italiano, al que llegó a señalar como clave en su rendimiento esta temporada: "Scariolo es una gran razón de mi versión de este año. Ojalá quedarme mucho tiempo con él", afirmó en el mes de abril.

Ahora, con el futuro del técnico en el aire, el croata ha decidido elevar el tono en redes sociales, dejando un mensaje cargado de ironía que refleja su malestar. "En este punto, ¿escribo párrafos aquí o grabo un TikTok enorme lanzando fuego?", ha escrito en su cuenta de X. Una situación que añade más ruido a la situación interna del equipo.