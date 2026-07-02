Fin de ciclo: el Madrid dice adiós a Scariolo y ya tiene favorito

Sergio Scariolo dice adiós al Real Madrid. A pesar de que el italiano tenía contrato para dos años más, su vinculación con el equipo ha llegado al final. De esta manera cierra su segunda etapa como entrenador en la entidad blanca y lo hace después de una temporada sin títulos, la primera desde 2011.

La decisión, según explican desde el club, se ha producido "de mutuo acuerdo". Su sustituto probablemente sea Pedro Martínez. El técnico de Valencia Basket consiguió salir campeón en la Liga tras derrotar al Barcelona y su llegada implicaría el desembolso de un millón de euros.

"El Real Madrid, que siempre será su casa, le agradece el compromiso, la dedicación y la profesionalidad que ha demostrado en nuestro club, y le desea, tanto a él como a toda su familia, lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas", asegura el Real Madrid respecto a Scariolo en el comunicado.

El italiano avanzó hasta tres finales, aunque no pudo levantar ningún título. La primera fue la Supercopa de Málaga donde perdió ante el Valencia. Seguidamente el Baskonia le venció en la Copa Badalona y, por último, el Olympiacos le superó en la Euroliga. Por otro lado, en la Liga Endesa, perdió en los cuartos de final ante La Laguna Tenerife.

Scariolo cierra su regreso al Real Madrid con un balance de 58 victorias y 28 derrotas. Su primera etapa fue de 1999 a 2002. En ese periodo de tiempo se alzó con el título de Liga en el Palau y fue nombrado mejor entrenador de España. Aunque fue finalista de la Copa del Rey, no salió campeón.