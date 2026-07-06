Pedro Martínez, nuevo entrenador del Real Madrid: "Es un honor y un orgullo"

Pedro Martínez llega al banquillo del Real Madrid. Después de que se conociese la marcha de Scariolo "de mutuo acuerdo" del conjunto, Pedro Martínez firma para las próximas tres temporadas, hasta el final de la 2028-29, procedente de Valencia Basket. La entidad lo ha hecho oficial a través de un comunicado compartido en sus redes sociales. Por su parte, el nuevo entrenador blanco ha afirmado: "Es un honor y un orgullo formar parte del Real Madrid".

Además, ha mostrado su ilusión por el nuevo reto y el respeto hacia el equipo: "Todos los entrenadores del mundo queremos estar en un club así, con esa exigencia y capacidad para estar compitiendo por todas las competiciones. Conozco el legado y voy a intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han estado antes aquí".

Pedro Martínez aterriza en la capital después de cerrar su segunda etapa en el Valencia Basket. Durante estas dos últimas temporadas se proclamó campeón de la Supercopa Endesa 2025 y la Liga Endesa 2025-26. En su primera etapa en 2017 consiguió el título de liga, el que fue el primero de los taronja.

💬 Pedro Martínez: "Es un honor y un orgullo formar parte de esta entidad, conozco el legado y voy a dar mi máximo para estar a la altura". pic.twitter.com/Gg4wYmeAQU — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) July 6, 2026

Se marcha de Valencia Basket siendo el primer entrenador que ha conseguido más ligas, y múltiples títulos, con el primer equipo. Asimismo, el catalán es el técnico con más partidos dirigidos en el club, un total de 282, y el que más victorias ha logrado, 207. A estas estadísticas se suma que lidera los registros históricos del club en partidos de Liga Endesa –168– y en competiciones europeas –105–.

Pedro Martínez había ampliado su contrato el pasado 25 de marzo hasta el final de la temporada 2027-28 y para poder recalar en el Real Madrid, desde los despachos se ha tenido que abonar la cláusula de salida recogida en su contrato –alrededor de un millón de euros–.