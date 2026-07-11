El primer equipo masculino del Bàsquet Girona pasa a competir con el nombre de FIATC Girona

El Bàsquet Girona inicia una nueva etapa de la mano de FIATC, su principal patrocinador, que se convierte también en el naming partner del club. Desde esta temporada 2025-2026, el primer equipo masculino pasa a competir oficialmente bajo el nombre de FIATC Girona, después de que ambas partes hayan acordado reforzar una alianza que las une desde hace ocho temporadas y que sigue consolidando una relación que ha crecido al mismo ritmo que el proyecto deportivo.

El acuerdo tiene una vigencia de tres temporadas y se podrá prorrogar una cuarta. El anuncio se ha realizado este viernes en el pabellón de Fontajau, en un acto que ha contado con la participación del presidente del club, Marc Gasol, y del director general de la aseguradora, Joan Manuel Castells, ante miembros del consejo, jugadores y equipo técnico del club, representantes de la compañía, otros patrocinadores e invitados. Durante la presentación, conducida por la periodista Clara Vicenç, el club y la aseguradora han definido este acuerdo como un paso natural en su relación, ya que cada vez que el equipo ha dado un paso adelante, la compañía ha estado a su lado.

La relación entre ambas entidades se remonta a 2018, cuando la aseguradora apostó por el proyecto en sus primeros años de trayectoria. Desde entonces, ha acompañado al club en sus principales hitos, desde los ascensos de categoría hasta su consolidación en la Liga Endesa, convirtiéndose en 2022 en su principal patrocinador. El nuevo naming representa la evolución de este camino compartido y refuerza una alianza basada en el compromiso, la cercanía y la voluntad común de seguir impulsando el proyecto a largo plazo, tanto dentro como fuera de la pista.

El proyecto a FIATC

"Es un momento histórico para nosotros. Desde el primer día que presentamos el reto y el proyecto a FIATC, han mostrado este compromiso con nosotros. Entienden perfectamente el impacto que puede tener un club como marca y como herramienta social. Estamos muy agradecidos a todas las personas de la aseguradora que han hecho posible este acuerdo y que confían en nosotros y de ahora en adelante con una gran responsabilidad de encarar los retos que nos vienen y de mantener este orgullo que siempre han tenido con nosotros", ha puesto en valor Marc Gasol, presidente e impulsor del club.

En la misma línea se ha pronunciado el director general de la entidad, Joan Manuel Castells, que indicó que "los proyectos más sólidos son aquellos que se construyen con tiempo, confianza y constancia. Así ha sido la relación entre FIATC y el Bàsquet Girona durante estos siete años. Hoy nuestro nombre pasa a formar parte del primer equipo porque también sentimos este proyecto como propio por los valores que compartimos con el club. Seguiremos a su lado con la misma ilusión y el mismo compromiso con los que decidimos acompañarlo desde sus inicios".

El nuevo acuerdo tendrá una vigencia inicial de tres temporadas, con opción a una cuarta, y reforzará la colaboración entre ambas entidades tanto en el primer equipo masculino como en nuevos proyectos vinculados al desarrollo del club.