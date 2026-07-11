Saint-Supéry vuelve de la NCAA para liderar el nuevo proyecto del Valencia Basket

El Valencia Basket sigue construyendo el proyecto con el que estrenará una nueva etapa y ha puesto sus ojos en uno de los mayores talentos del baloncesto español. El club taronja anunció este sábado el fichaje del base Mario Saint-Supéry, que firma para las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030, después de completar su formación en la liga universitaria estadounidense (NCAA).

A sus 20 años, el malagueño aterriza en Valencia con el cartel de jugador de enorme proyección y con una experiencia poco habitual para alguien de su edad. Formado en la cantera del Unicaja, Saint-Supéry fue considerado desde muy pronto una de las grandes joyas del baloncesto nacional, hasta el punto de debutar con el primer equipo cajista tanto en la Liga Endesa como en la Basketball Champions League cuando apenas contaba con 15 años.

De promesa precoz a realidad

Antes de dar el salto a Estados Unidos, el director de juego fue acumulando experiencia en el baloncesto profesional español. Primero lo hizo como cedido en el UBU Tizona Burgos y posteriormente en el Baxi Manresa, donde confirmó su crecimiento compitiendo al máximo nivel.

Con el conjunto manresano disputó 33 encuentros de Liga Endesa, firmando unos promedios de 8,3 puntos, 2,1 rebotes y 2,1 asistencias por partido, además de una valoración media de 8,5 créditos. Su progresión también quedó patente en la Basketball Champions League, competición en la que participó en doce encuentros.

Ese rendimiento no pasó desapercibido al otro lado del Atlántico. Varias universidades estadounidenses se interesaron por él, aunque finalmente fue Gonzaga quien consiguió convencer a una de las mayores promesas del baloncesto español para continuar allí su desarrollo.

Un curso de crecimiento en Gonzaga

La aventura universitaria también sirvió para confirmar que Saint-Supéry está preparado para competir al máximo nivel. En su única temporada con los Gonzaga Bulldogs promedió 8,6 puntos por encuentro, con un notable 40,3 % de acierto desde la línea de tres puntos, además de repartir 3,8 asistencias y alcanzar una valoración media de 11.

Un rendimiento que ahora tratará de trasladar de nuevo al baloncesto europeo de la mano del Valencia Basket, que incorpora un base con capacidad para dirigir, generar juego y aportar amenaza exterior.

El club valenciano también gana un jugador de formación nacional, un aspecto especialmente valorado en la confección de la plantilla que dirigirá Xavi Albert durante las próximas campañas.

Un habitual de la selección española

La trayectoria de Saint-Supéry con la camiseta de la Selección Española también avala su progresión. El malagueño ha sido una referencia constante en todas las categorías inferiores y tocó techo en 2022, cuando fue elegido MVP del Campeonato de Europa sub-16 gracias a un torneo sobresaliente.

Su evolución no se detuvo ahí. En noviembre de 2024, con apenas 18 años, recibió la llamada de la selección absoluta y debutó como internacional, confirmando que la Federación veía en él a uno de los nombres llamados a marcar el futuro del baloncesto español.

Ahora, tras su experiencia en la NCAA, el Valencia Basket apuesta por recuperar ese talento para la Liga Endesa. Con un contrato hasta 2030, la entidad taronja incorpora juventud, proyección y presente en una operación que encaja con su estrategia de construir un bloque competitivo a largo plazo y convertir a Mario Saint-Supéry en una de las piezas sobre las que cimentar el futuro del equipo.