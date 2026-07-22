El ala-pívot finlandés Mikael Jantunen se convirtió este miércoles en el tercer fichaje de la era Pedro Martínez en el Real Madrid, con el que firmó para las próximas dos temporadas.

El interior procede del Fenerbahce turco, al que llegó en verano de 2025 tras destacar en las filas del Paris Basketball, con el que ganó la Eurocopa, segunda competición continental, en 2024.

La llegada del finlandés se une a las de Jaime Pradilla y Timothé Luwawu-Cabarrot, que ya fueron confirmados como las dos primeras incorporaciones del equipo blanco de cara a la próxima campaña.

El Real Madrid C. F. y Mikael Jantunen han alcanzado un acuerdo por el que el ala-pívot, procedente del Fenerbahçe, será jugador del Real Madrid las próximas dos temporadas, hasta el final de la 2027-2028", informó el club.

Jantunen, de 26 años y 2,03 metros de altura, es un ala-pívot con capacidad para lanzar desde el perímetro y abrir el campo.

Nació en Helsinki y se formó durante dos temporadas en los Utah Utes de la NCAA, la liga universitaria estadounidense. Debutó como profesional en las filas del Oostende belga, en el que dejó grandes sensaciones y llamó la atención de varios clubes del panorama europeo.

Fichó por el Treviso de Italia en 2022 y tras un curso allí, se incorporó a las filas del Paris Basketball para destaparse como uno de los jóvenes más prometedores del baloncesto continental.

En dos temporadas allí ganó la Eurocopa, la liga francesa y la Copa, estos dos últimos títulos en su última temporada, entrenado por el brasileño Tiago Splitter.

El campeón de Europa el año pasado, el Fenerbahce, decidió hacer efectivo su fichaje en verano de 2025 para las dos siguientes temporadas, aunque hace unas semanas comunicó la rescisión de su contrato tras no brillar bajo las órdenes del lituano Sarunas Jasikevicius.

Allí consiguió ganar el triplete nacional, con Liga, Copa y Supercopa de Turquía.

Su llegada podría cubrir la posible baja de Mario Hezonja, quien podría haber hecho efectiva su cláusula de salida para ir a la NBA, según varias informaciones, aunque a la espera de que el club lo haga oficial.

Una Final a Cuatro para el olvido

Jantunen terminó la temporada en la Euroliga con unos guarismos de 6,4 puntos, 4 rebotes y 7,3 de valoración. Sin embargo, una de sus peores actuaciones se produjo en las semifinales de la 'Final a Cuatro' ante el Olympiacos el pasado mayo.

En 13 minutos de juego, el finés acumuló un 0/1 en tiros de dos puntos y un 0/5 desde el triple, acumulando un -6 de valoración, el peor de los suyos, en la derrota ante los griegos, a la postre campeones ante el Real Madrid, por 79-61.

Con la selección de Finlandia debutó a los 16 años y participó en el Eurobasket 2025 con unos guarismos de 12,1 puntos y 4,8 rebotes, siendo pieza clave para llegar a las semifinales del torneo.

El equipo finés acabó en un histórico cuarto puesto al perder la final de consolación ante la Grecia de Giannis Antetokounmpo, con Jantunen como jugador más valorado con 22 tantos, 13 puntos, 6 rebotes y 7 asistencias.

En el combinado nacional coincidió con Lauri Markkanen, estrella de los Utah Jazz, Oliver Nkamhoua, nuevo fichaje del Barça, o el joven Miikka Muurinen, de los Arkansas Razorbacks, considerado una de las grandes promesas del baloncesto mundial.