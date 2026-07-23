Muere ahogada en Gran Canaria a los 12 años Fabiola Mbulito, gran promesa del baloncesto español

La niña que se ahogó este martes en la playa de La Laja de Las Palmas de Gran Canaria era Fabiola Mbulito, de 12 años, jugadora del SPAR Gran Canaria que acababa de ser convocada por la Selección Española sub-12 de baloncesto, según confirmó su club y la Federación Canaria.

La niña pertenecía además a una saga ilustre en el baloncesto femenino en España. Es sobrina de la jugadora ecuatoguineana Puri Mbulito y prima de la hija de esta, la base internacional española Iris Mbulito, MVP del Europeo sub-20 de 2018. La Federación Canaria de Baloncesto ha lamentado en su cuenta de Facebook el fallecimiento de la también integrante de la Selección Canaria de minibasket en el último Campeonato de España de esa categoría.

Sobre las 13.36 horas de este martes, el Centro Coordinador de Emergencias recibió la alerta de que había dos personas en apuros en esa playa, situada a la entrada de la ciudad. Los socorristas de la Cruz Roja en el arenal lograron localizar y sacar del agua a un menor, que fue evacuado al Hospital Materno Infantil con problemas de carácter leve.

En paralelo, un amplio dispositivo de emergencias formado por efectivos de Salvamento Marítimo, el Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias, el Servicio de Urgencias Canario, Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local siguió buscando a la otra persona en problemas, la fallecida a la que se halló muerta en el agua.

Fabiola era la sexta jugadora de SPAR Gran Canaria en ser convocada por la Selección Española, según detalla el club en su perfil de Instagram. La menor fallecida iba a continuar el legado de la familia Mbulito, siguiendo los pasos de tres integrantes que dejaron huella defendiendo los colores del club.