Hezonja se marcha rumbo a la NBA con una declaración de amor al Real Madrid

Mario Hezonja ya forma parte de esa larga lista de jugadores que abandonan el Real Madrid... pero que nunca terminan de irse del todo. El alero croata, nuevo jugador de los Cleveland Cavaliers, ha publicado este jueves una extensa y emotiva carta de despedida en la que resume cuatro temporadas de títulos, carácter y una conexión especial con el madridismo que, según ha confesado, marcará su vida para siempre.

Lejos de un simple mensaje protocolario, Hezonja quiso cerrar su etapa vestido de blanco con una declaración de amor al club, a la afición y a todos los que le acompañaron en el camino. Un adiós cargado de agradecimientos y con una frase que resume mejor que ninguna otra lo que ha significado el Real Madrid para él. "La unión entre mi mentalidad, mi carácter, mi personalidad y mi espíritu competitivo con el ADN del Real Madrid es, sin duda, una de las mejores cosas que me han pasado en la vida", señala el croata.

"Me habéis convertido en un verdadero ganador"

Super Mario ha explicado que, tras un mes de profunda reflexión, ha preferido quedarse con todos los momentos positivos vividos desde su llegada al conjunto blanco. Recuerda a los compañeros y entrenadores con los que compartió vestuario, asegurando que muchos de ellos seguirán formando parte de su vida mucho tiempo después de abandonar Madrid.

El Real Madrid no se deja, se lleva para siempre. pic.twitter.com/ITGwkfGYgC — Mario Hezonja (@mariohezonja) August 6, 2026

Pero si hubo alguien a quien dedicó buena parte de su mensaje fue a la afición. Hezonja recordó con humor aquellas noches en las que desesperaba al Palacio con alguno de sus lanzamientos imposibles, aunque también admitió que los aficionados consiguieron sacarle de quicio en más de una ocasión. "Supongo que así son las relaciones que importan de verdad", escribió antes de reconocer que el madridismo terminó conquistándole para siempre.

"Me habéis enseñado lo que significa la cercanía de un club que se vive como una familia. Me habéis convertido en un verdadero ganador", añadió.

Una salida que nunca imaginó

El croata reconoció que llegó el momento que pensó que nunca tendría que afrontar. Su marcha, explicó, no responde a una falta de cariño ni al deseo de abandonar el escudo blanco, sino a las circunstancias que le han permitido cumplir otro de los grandes sueños de su carrera: regresar a la NBA.

Hezonja firmó este verano con los Cleveland Cavaliers, poniendo fin a una etapa de cuatro temporadas en las que conquistó todos los títulos posibles con el Real Madrid y se convirtió en uno de los referentes del equipo gracias a su intensidad competitiva y su personalidad sobre la pista.

Pese a ello, quiso dejar claro que el vínculo con el Real Madrid permanece intacto. "Ojalá nuestros caminos vuelvan a cruzarse algún día", escribió, dejando abierta la puerta a un futuro regreso.

Agradecimiento especial a Florentino y a Juan Carlos Sánchez

En la parte final de su carta, Hezonja tuvo palabras de agradecimiento para Florentino Pérez, para todos los trabajadores del club y también para Alberto Herreros y Rudy Fernández, de quienes destacó siempre su apoyo y profesionalidad.

Sin embargo, reservó una mención especialmente cariñosa para Juan Carlos Sánchez, director de la sección de baloncesto, al que agradeció la gestión de su contrato para facilitar su regreso a la NBA. Hezonja aseguró que estará eternamente agradecido por haber encontrado en él a una persona seria, clara y fiel a la palabra dada, unos valores que, según confesó, seguirá buscando allí donde continúe su carrera.

Así concluye la etapa de uno de los jugadores más carismáticos del Real Madrid en los últimos años. Se marcha rumbo a la mejor liga del mundo, pero dejando claro que, en el fondo, una parte de él seguirá siendo para siempre madridista.