Pep Busquets pasa las pruebas médicas en Clínica Diagonal antes de iniciar la pretemporada con el FIATC Girona

El jugador de baloncesto Pep Busquets completó este viernes las revisiones médicas pertinentes con el FIATC Girona como parte de la preparación para la temporada 2026-2027. El alero del primer equipo masculino de este equipo se ha sometido a las diferentes pruebas en Clínica Diagonal (Esplugues de Llobregat, Barcelona) de FIATC Seguros, principal patrocinador del club, antes de reincorporarse a la dinámica del equipo y comenzar la pretemporada.

La revisión forma parte de las exploraciones médicas que los jugadores del FIATC Girona están completando esta semana para valorar su estado de salud y condición física antes de volver a los entrenamientos. En concreto, Busquets se ha sometido a un protocolo completo de valoración que ha incluido una analítica clínica, una valoración de la composición corporal mediante tecnología Tanita, una ecocardiografía y una resonancia magnética.

Al finalizar las pruebas, Pep Busquets compartió sus primeras impresiones antes de volver a la dinámica del equipo. "Con ganas de empezar, de arrancar el año igual que acabamos el pasado y de hacer que la gente vuelva a conectar con nosotros en Fontajau. Las primeras semanas serán duras, igual que lo fueron el año pasado, pero sirven para ponernos en línea, conectar con los compañeros lo más rápido posible y coger ritmo. Sé que todo el mundo viene con muchas ganas. Lo más importante es que el equipo asimile el estilo de juego que Moncho quiere imponer, que es diferente para los jugadores que vienen de fuera, y empezar la temporada todos conectados", dijo.

Las revisiones médicas que está completando la plantilla permiten valorar el estado de salud y la condición física de los jugadores antes de afrontar las exigencias de la pretemporada y de la nueva campaña en la Liga Endesa. Hace pocos días fue el capitán del FIATC Girona, Sergi Martínez, quien las completó, también en Clínica Diagonal.

Como partner principal del club, FIATC destacó en un comunicado que se encarga de llevar a cabo estas pruebas médicas. La colaboración entre la compañía aseguradora y el club gerundense se enmarca en la alianza firmada en 2018 y reforzada desde el mes de julio, cuando FIATC pasó a dar nombre al primer equipo masculino.

Con las revisiones médicas en marcha, el FIATC Girona ultima los preparativos para iniciar la pretemporada bajo la dirección de Moncho Fernández. El nuevo curso contará con varias incorporaciones a la plantilla, entre las que se encuentran Mac McClung, Aljaž Kunc, David N'Guessan, Isaac Vázquez, Andrzej Pluta y Stanley Whittaker.