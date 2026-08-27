Antoni Daimiel anuncia su adiós definitivo a Movistar tras 36 años

Antoni Daimiel, el periodista deportivo especializado en baloncesto, ha anunciado su marcha de Movistar Plus después de estar casi cuarenta años vinculado a la empresa y haberse convertido en la imagen de la NBA en España. Daimiel ha hecho pública la noticia a través de varios mensajes compartidos en las redes sociales y ha dejado la puerta abierta a nuevas aventuras porque "no da para jubilarme".

Hace poco más de un año, el periodista dejó de retransmitir la NBA porque Movistar perdió los derechos de las retransmisiones, pero se sumó al equipo de LaLiga en la plataforma de televisión para narrar cada semana el partido de la jornada a través de la señal Multicámara junto a Guille Giménez. Sin embargo, ahora se confirma el adiós definitivo a la empresa.

"Quiero anunciar que he dejado de pertenecer a Movistar Plus, una empresa a la que he estado vinculado durante 36 años, exactamente desde el 15 de septiembre de 1990. Ha sido la empresa de mi vida, le tengo y tendré siempre un aprecio de gratitud familiar", ha reconocido Antoni Daimiel en su primer mensaje.

Quiero anunciar que he dejado de pertenecer a @MovistarPlus , una empresa a la que he estado vinculado durante 36 años, exactamente desde el 15 de septiembre de 1990. Ha sido la empresa de mi vida, le tengo y tendré siempre un aprecio de gratitud familiar. pic.twitter.com/cnYJ4HaYRh — Ántoni Daimiel (@ADaimiel) August 27, 2026

Seguidamente, ha asegurado que, aunque nunca le dieron las llaves, para él ha sido un hogar, "una morada en la que he convivido con muchísima gente". Además, ha transmitido su agradecimiento a todos aquellos que estuvieron junto a él en el camino: "Recibí mucha confianza y apoyo cuando más los necesitaba".

Daimiel ha explicado que han sido las circunstancias las que han propiciado esta separación y ha asegurado: "No hay duelo que superar, no hay prisa por rehacer mi vida laboral. Los hijos en común, si los hubo, ya se independizaron. Ahora seré un agente libre restringido (pensé que solo pasaba en la NBA)".

Por último, ha dejado la puerta abierta al futuro, sin saber todavía qué deparará: "Será emocionante redescubrir una identidad propia lejos de la que fue mi matria. No da para jubilarme, algo haré. Quizás me muestre caprichoso y caro en mis nuevas aventuras. Si alguien lo aprecia así, que no se lo tome a mal, no me corrija y me deje a mi aire. Nos vemos por ahí".

Será emocionante redescubrir una identidad propia lejos de la que fue mi matria. No da para jubilarme, algo haré. Quizás me muestre caprichoso y caro en mis nuevas aventuras. Si alguien lo aprecia así, que no se lo tome a mal, no me corrija y me deje a mi aire. Nos vemos por ahí. — Ántoni Daimiel (@ADaimiel) August 27, 2026

Remontándose más de 35 años

La aventura de Daimiel comenzó en las madrugadas de NBA junto a Andrés Montes, con quien compartió momentos como el All-Star de San Antonio de 1996 o las Finales de 1998 entre Bulls y Jazz. También contó los dos anillos conquistados por Pau Gasol con Los Angeles Lakers en 2009 y 2010, el histórico salto inicial entre Pau y Marc Gasol en 2015, el anillo de Marc Gasol con Toronto Raptors en 2019 o la retirada de la camiseta con el número 16 de Pau Gasol por Los Angeles Lakers, en 2023.

Esos son algunos de los momentos en los que ha sido la voz de la NBA para España, pero su trayectoria no se limita solo a eso. Antoni Daimiel ha formado parte de programas como El Día Después, Informe Robinson, Generación NBA, Eurofighters, El Confesionario o, en un último momento, de la señal Multicámara de Movistar Plus, además de numerosos especiales, entrevistas y retransmisiones.