El equipo femenino de Movistar Estudiantes completa con éxito sus reconocimientos médicos en la Fundación Jiménez Díaz

El primer equipo femenino de Movistar Estudiantes ha pasado por el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, perteneciente al grupo Quirónsalud e integrado en la red pública madrileña (Sermas), para completar con éxito los reconocimientos médicos correspondientes al inicio de la temporada 2026-27.

Las jugadoras han sido sometidas a un completo protocolo de valoración médica por parte de especialistas de las unidades de Cardiología no Invasiva y de Cardiología Deportiva del hospital. Las pruebas han incluido una analítica completa, un ecocardiograma, un electrocardiograma de reposo, una ergometría y diferentes pruebas de imagen.

Todas las integrantes del equipo han superado satisfactoriamente los reconocimientos médicos, permitiendo al cuerpo médico disponer de una valoración completa de su estado físico y cardiológico antes de afrontar una nueva temporada en LF Endesa.

El equipo médico, coordinado por el doctor Miguel Orejas, responsable de las citadas unidades, y liderado en esta ocasión por la doctora Rosa María de Rábago, ha contado también con la participación de los doctores Manuel Giráldez, Mikel Taibo y Esther Macía, especialistas de las mismas unidades. El equipo de Enfermería ha estado formado por Consuelo Ceballos y Marta Hernán, con Francisca Fernández como auxiliar de Enfermería. Todo el proceso se ha desarrollado en coordinación con los servicios médicos de Movistar Estudiantes.

Los reconocimientos médicos forman parte de la colaboración que mantienen la Fundación Jiménez Díaz y Movistar Estudiantes, que alcanza ya su cuarta temporada. Una alianza que tiene entre sus principales objetivos el cuidado, la prevención y el seguimiento de la salud de los deportistas del club.

Para las Women in Black, estas pruebas representan además uno de los primeros pasos de la preparación para una nueva campaña. Con la plantilla ya inmersa en la puesta a punto, la valoración médica permite afrontar el comienzo del trabajo con todas las garantías y con el foco puesto en los retos de la temporada 2026-27.

El doctor Orejas destacó el "excelente resultado de los reconocimientos, que permiten conocer de forma precisa el estado de cada jugadora al inicio de la temporada, y que han reflejado el compromiso del equipo con su salud y preparación física".

Colaboración

La colaboración entre la Fundación Jiménez Díaz y Movistar Estudiantes, iniciada en junio de 2023, incluye los reconocimientos médicos de los equipos profesionales del club y el seguimiento de la salud de los más de 3.100 jóvenes que forman parte de la cantera estudiantil, así como de sus entrenadores.

Más allá de la competición, ambas instituciones comparten una misma visión sobre la importancia de la prevención, los hábitos de vida saludables y el cuidado integral de los deportistas. Una filosofía que encuentra en el deporte un espacio para transmitir valores como el esfuerzo, el compromiso y la mejora continua.

Por parte de Movistar Estudiantes, su director general de Patrocinios y Relaciones Institucionales, José Asensio, destacó que "la salud de nuestras jugadoras es una prioridad y contar con la Fundación Jiménez Díaz para acompañarnos en este proceso nos aporta la máxima confianza. Los reconocimientos médicos son una parte fundamental de la preparación de nuestras Women in Black y nos permiten empezar la temporada sabiendo que estamos en las mejores manos".

Además de estar relacionado con la salud tanto en la prevención de enfermedades como en la calidad de vida en general, el deporte refleja una serie de valores con los que el Grupo Quirónsalud asegura que se identifica en su forma de trabajar, tales como la disciplina, el espíritu de superación o la mejora continua.

Actualmente Quirónsalud es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, Proveedor Oficial de los Servicios Médicos de la Real Federación Española de Tenis, Proveedor Médico Oficial de la ACB, Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy o Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela, a través de Quirónprevención, además de colaborar con diversos clubes de fútbol, baloncesto o rugby.

De igual modo, en los últimos años ha prestado asistencia médica en eventos deportivos de primer nivel como la Copa Davis, la Billie Jean King Cup, el Mutua Madrid Open, el Trofeo Conde de Godó, la Ocean Race de vela o la San Silvestre Vallecana, entre otros.