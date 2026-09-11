¿Dónde ver el España - Estados Unidos del Mundial de baloncesto?

España llega lanzada a las semifinales del Mundial de Baloncesto de 2026 tras la aplastante victoria de cuartos frente a Australia (66-89).

El rival de España, en lo que muchos consideran una final adelantada, será Estados Unidos. El hueso más duro de roer, ya que acumula 66 victorias consecutivas en torneos oficiales, entre los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, Londres 2012, Río 2016, Tokio 2020 y París 2024; y los Mundiales de 2010, 2014, 2018 y 2022.

El partido se disputa este sábado 12 de septiembre, a las 20:00 horas.

¿Dónde se podrá ver?

El encuentro se podrá ver por los canales M+ Vamos (8 y 50), M+ #Vamos Bar (307) y M+ Baloncesto (M66), de la plataforma Movistar Plus. También se podrá ver por Teledeporte y por su página web, RTVE Play. Además, se puede ver por la plataforma DAZN.

La otra semifinal la jugará Alemania, la anfitriona, en el primer asalto por un puesto en la final contra Francia, otra de las favoritas.