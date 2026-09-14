Luka Doncic impulsa el renacimiento del baloncesto en Roma

Luka Doncic no se conforma con ser una de las grandes estrellas de la NBA. El jugador esloveno ha decidido ampliar su influencia en el mundo del baloncesto convirtiéndose en uno de los propietarios del nuevo BC Roma, un proyecto nacido con la intención de devolver a la capital italiana al primer nivel del deporte de la canasta. La iniciativa está liderada por Donnie Nelson, histórico ejecutivo de los Dallas Mavericks, y cuenta con Doncic como uno de sus principales impulsores y rostros visibles.

El proyecto supone el regreso del baloncesto de máximo nivel a Roma después de años de ausencia. La histórica Virtus Roma desapareció tras atravesar graves problemas económicos y abandonar la élite, dejando a una de las grandes capitales europeas sin un equipo capaz de competir al máximo nivel. Ahora, seis años después, la Ciudad Eterna vuelve a tener un proyecto ambicioso y con una diferencia fundamental respecto a anteriores intentos: detrás hay una estructura empresarial que pretende construir un club con vocación internacional.

Una apuesta que va más allá de Italia

Doncic ha querido implicarse personalmente en el nacimiento del nuevo equipo. El esloveno anunció públicamente el proyecto y posteriormente viajó a Roma para presentar la iniciativa y participar en la puesta de largo del club. Una de sus primeras decisiones fue anunciar a Nico Mannion como fichaje, una declaración de intenciones sobre el nivel competitivo que pretende alcanzar el nuevo conjunto romano.

La idea de los propietarios no es crear un equipo destinado simplemente a sobrevivir en la Serie A. El objetivo es levantar progresivamente una organización capaz de competir por títulos y convertirse en una referencia del baloncesto europeo. Para ello, el club ha reunido a nombres de enorme experiencia en los banquillos y en los despachos, entre ellos Sergio Scariolo como asesor estratégico y Alessandro Magro como entrenador.

El horizonte, además, apunta mucho más lejos. Roma es una de las ciudades que pueden tener un papel protagonista en el desarrollo de la futura NBA Europe, el proyecto con el que la liga estadounidense pretende ampliar su presencia en el continente. Aunque todavía quedan por definir numerosos detalles, los responsables del BC Roma quieren que el club esté preparado para aprovechar esa oportunidad si finalmente se materializa.

Un proyecto para recuperar la ilusión

La ambición también se refleja en la construcción de la plantilla. Nico Mannion encabeza un grupo en el que figuran jugadores como Corey Davis, Jesse Edwards, Marco Simonovic, Arturs Strautiņš, Erik Stevenson y Paul Watson. La intención es disponer desde el primer momento de un equipo competitivo y no plantear el regreso a la élite como un proyecto a largo plazo sin objetivos deportivos inmediatos.

La estructura también ha incorporado a figuras históricas del baloncesto italiano. Valerio Bianchini ejerce como presidente honorario y Sergio Scariolo aporta su experiencia desde una posición estratégica. El mensaje que transmite el nuevo club es claro: Roma no quiere simplemente recuperar un equipo profesional, sino construir una institución capaz de recuperar el espacio que perdió durante los últimos años.

El escenario también forma parte de ese plan. El BC Roma disputa inicialmente sus partidos en el PalaTiziano, aunque la intención es trasladarse posteriormente al Foro Italico, una de las instalaciones deportivas más emblemáticas de la capital italiana. Los planes contemplan que el club pueda jugar allí cuando finalice la cobertura del Campo Centrale, prevista para 2028.

Para Doncic, la operación supone entrar en una nueva dimensión dentro del baloncesto. El esloveno, todavía en plena carrera como una de las grandes estrellas de la NBA, comienza a construir también su futuro como propietario y empresario deportivo. Su apuesta por Roma combina inversión, pasión por el baloncesto y una clara visión de futuro.

La capital italiana tiene ahora una nueva oportunidad para recuperar su protagonismo. El desafío será convertir la expectación generada por la llegada de Doncic en un proyecto sostenible, competitivo y capaz de atraer de nuevo a los aficionados. El gran objetivo ya está definido: que Roma vuelva a contar entre las grandes ciudades del baloncesto europeo y, si el escenario cambia con la llegada de la NBA a Europa, estar preparada para dar el siguiente salto.