Así es el nuevo reglamento de la Euroliga: división de faltas técnicas y castigos más duros

La Euroliga anunció este martes una serie de cambios en sus reglas para la próxima temporada, especialmente en las acciones de tiro, así como la división de las faltas técnicas en dos categorías y la reformulación de las faltas antideportivas.

En cuanto a las faltas técnicas, en esta temporada se dividirán en dos categorías: la 1 supondrá la descalificación inmediata del partido, a causa de "comunicación irrespetuosa, provocación a un oponente, obstruir la visión de un jugador y simular una falta", mientras que la 2 no supondrá descalificación y se penalizará por retrasar el juego, colgarse del aro después de un mate y la interferencia defensiva en el último tiro libre.

También se ha reformulado la falta antideportiva que ha sido sustituida por dos sanciones separadas. Una de ellas denominada falta disruptiva, que abarca el contacto que rompe el flujo del juego y pone a un oponente en desventaja, sin ser lo suficientemente grave como para ser flagrante, como faltar para detener un contraataque o para detener el reloj al final de un cuarto.

La otra se denomina falta flagrante, que abarca un contacto imprudente, violento o peligroso. Ambas conllevan la misma penalización que la antigua falta antideportiva, pero sólo una falta flagrante cuenta para la descalificación.

Los jugadores serán descalificados por dos técnicas de categoría, dos faltas flagrantes o una de cada. Por lo que respecta a los entrenadores, serán descalificados tras dos técnicas personales de Categoría 1, o tres faltas técnicas de Categoría 1 vinculadas a la conducta del banquillo, ya sea que las tres se atribuyan al banquillo o una de ellas se le cargue personalmente al entrenador.

En cuanto a las acciones de tiro, la Euroliga aclara que el movimiento de tiro "comienza en el momento en que un jugador mueve sus hombros y el balón vuela en dirección a la canasta". Además, determina que el acto de tiro comienza "entre la línea de tres puntos y la canasta", una vez que el jugador recoge el balón y continúa con el movimiento de tiro.

La Euroliga también ha aclarado una serie de reglas, que no son nuevas, pero que difieren del reglamento FIBA y son las siguientes: