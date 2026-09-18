El Real Madrid de Pedro Martínez se clasifica para su primera final

El Real Madrid tuvo que sudar hasta la última posesión para alcanzar la final de la nueva Supercopa de la Euroliga. El conjunto blanco derrotó este viernes al Dubai Basketball por 95-98 después de una intensa prórroga en el Etihad Arena de Abu Dabi y se enfrentará al Olympiacos por el título, en una reedición de la última final europea.

El equipo dirigido por Pedro Martínez volvió a demostrar que sabe sufrir. Lejos de su mejor versión y con numerosos problemas para atacar la defensa del conjunto emiratí, el Madrid llegó a estar 16 puntos abajo en el segundo cuarto, pero consiguió reaccionar a tiempo para llevar el encuentro a un desenlace de infarto. Un enorme Walter Tavares, autor de 20 puntos y siete rebotes para 22 de valoración, sostuvo a los blancos en los peores momentos.

A su lado aparecieron dos jugadores desde el banquillo que terminarían resultando determinantes. Luwawu-Cabarrot aportó 20 puntos, mientras que Jaime Pradilla sumó 13, incluidos dos triples consecutivos en el último cuarto. Entre ambos ayudaron a mantener con vida a un Madrid que nunca dejó de creer pese a verse contra las cuerdas.

Un Dubai arrollador pone al Madrid contra las cuerdas

El encuentro tenía aroma de play-off y no decepcionó. No en vano, Dubai Basketball y Real Madrid volverán a verse las caras el próximo jueves en el Coca-Cola Arena con motivo de la primera jornada de la Euroliga. Con ambos equipos todavía en construcción, el conjunto de Xavi Pascual dejó claro que dispone de argumentos para convertirse en uno de los equipos protagonistas de la temporada.

Pedro Martínez decidió reservar al capitán Sergio Llull, además de Gabriele Procida, Damian Jones y Nick Smith Jr., el último fichaje madridista. El arranque, sin embargo, fue demoledor para los blancos. Dubai salió con una enorme intensidad defensiva, cambió constantemente en los bloqueos y logró atascar por completo el ataque madridista.

Los locales, además, comenzaron con una precisión extraordinaria desde el perímetro. Cuatro triples sin fallo en los primeros minutos, con McKinley Wright IV como principal protagonista, dispararon la ventaja hasta el 16-4 en el sexto minuto. El Madrid no encontraba fluidez, apenas podía correr y se veía obligado a jugar ataques largos ante la presión defensiva del equipo emiratí.

El triple de Luwawu-Cabarrot permitió a los blancos respirar y empezar a buscar con mayor frecuencia a Tavares en la pintura. Sin embargo, Dubai cerró el primer cuarto con una ventaja todavía considerable (27-18) después de haber convertido seis de sus ocho lanzamientos desde más allá del arco.

La situación llegó a ponerse todavía más complicada para el Madrid. Los locales alcanzaron una renta de 16 puntos (36-20), pero entonces apareció Walter Tavares para cambiar el rumbo del encuentro. El pívot caboverdiano se hizo dueño de la zona y lideró la reacción blanca, que encadenó un espectacular parcial de 14-0 para devolver al Real Madrid al partido.

Tavares enciende la remontada

La remontada madridista se completó justo antes del descanso. El conjunto de Pedro Martínez comenzó a encontrar mejores posiciones de tiro y, sobre todo, incrementó su agresividad cerca del aro. Un nuevo arreón permitió llegar al intermedio con un inesperado 43-42 después de haber estado 16 puntos abajo.

Tras el paso por los vestuarios, el Real Madrid dio un paso adelante en defensa. Pese a entrar en bonus demasiado pronto, los blancos consiguieron elevar su intensidad y pasaron a dominar el partido por primera vez: 50-51 en el minuto 24.

Dubai no se rindió. Elie Okobo y Dwayne Bacon asumieron la responsabilidad ofensiva mientras la defensa de Xavi Pascual continuaba complicando la circulación madridista. Théo Maledon, especialmente desacertado en las penetraciones, no encontraba la manera de romper la primera línea defensiva.

El Real Madrid, eso sí, dominaba el rebote y terminó el tercer cuarto por delante (63-64), aunque las sensaciones seguían lejos de ser las de un equipo plenamente engrasado.

El último periodo fue un intercambio de golpes. Jaime Pradilla apareció con dos triples consecutivos para dar aire al Madrid, pero Dubai respondió inmediatamente. Con 72-72 en el marcador, Luwawu-Cabarrot tomó el protagonismo y llevó a los blancos hasta una ventaja de seis puntos (74-81). Parecía que el Madrid había conseguido finalmente tomar el control, pero Okobo y Bacon volvieron a levantar al conjunto local.

Luwawu-Cabarrot salva al Madrid

Una pérdida madridista provocada por Elie Okobo puso el 88-85 a favor de Dubai y dejó a los locales a un paso de la final. Pero el Madrid todavía tenía una última bala. Luwawu-Cabarrot volvió a asumir la responsabilidad y clavó un espectacular triple para establecer el empate a 88 a falta de la última posesión.

Dubai tuvo la oportunidad de ganar el partido. El balón acabó en manos de Thomas Walkup, uno de sus grandes fichajes, pero su lanzamiento de tres sobre la bocina no entró y el encuentro se marchó a la prórroga.

En el tiempo extra, el Madrid volvió a mostrar su capacidad para sobrevivir. Los de Pedro Martínez llegaron a disfrutar de ocho puntos de ventaja (88-96), pero Okobo se empeñó en mantener con vida a los anfitriones. Dubai volvió a tener incluso la oportunidad de forzar un segundo tiempo extra con un lanzamiento de McKinley Wright IV, pero el base estadounidense no acertó.

El rebote cayó en manos madridistas y la victoria quedó definitivamente asegurada: 95-98. El Real Madrid ya está en la final de la nueva Supercopa de la Euroliga, donde le espera el Olympiacos. Otra vez los griegos. Otra vez una final europea.