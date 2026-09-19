Barça y Joventut se citan en una final catalana por la Supercopa

El Barça y el Asisa Joventut se citaron este domingo en la final de la Supercopa Endesa 2026 después de superar el sábado unas semifinales de infarto. La Penya tumbó al Kosner Baskonia (96-84) ante un Olímpico entregado, mientras que el conjunto azulgrana sobrevivió al Valencia Basket (86-87) en un partido que tuvo emoción, polémica, revisiones del Instant Replay y un último lanzamiento desesperado para decidir su desenlace.

Será una final catalana y también una oportunidad histórica para el Joventut, que regresó a la lucha por este título casi cuatro décadas después. El Barça, por su parte, llegó al partido decisivo tras superar una auténtica prueba de carácter ante un Valencia que tuvo el triunfo en la mano hasta los últimos segundos.

La Peña recuperó una final 39 años después

El Asisa Joventut fue el primero en sellar su billete. El equipo dirigido por Dani Miret derrotó al Baskonia después de un partido de constantes alternativas en el que la experiencia de Nico Laprovittola y Ricky Rubio terminó marcando diferencias. El argentino, sencillamente imperial, firmó 27 puntos y asumió el mando ofensivo cuando más lo necesitaba su equipo.

El Baskonia arrancó imponiendo un ritmo endiablado, con Kobi Simmons, Chris Duarte y Rodions Kurucs poniendo a prueba a la defensa verdinegra. La ausencia de Ante Tomic obligó a la Peña a multiplicarse en la pintura, donde Emir Sulejmanovic y Simon Birgander respondieron al desafío mientras Boogie Ellis mantenía al equipo local en la pelea.

El encuentro llegó al descanso completamente abierto, pero tras el paso por los vestuarios el Joventut dio un paso adelante. La defensa cerró los caminos hacia el aro y consiguió atascar al Baskonia, mientras Laprovittola comenzó a dictar sentencia desde el perímetro. El argentino encontró además a Yannick Kraag en las continuaciones y la Peña abrió una brecha que encendió definitivamente al Olímpico.

El conjunto vitoriano intentó reaccionar en el último cuarto, apoyado en la fortaleza de Kenneth Faried bajo los aros, pero la remontada no llegó a culminarse. Ricky Rubio asumió entonces el control, alargó las posesiones y provocó faltas que permitieron al Joventut administrar su ventaja desde la línea de tiros libres.

El 96-84 desató la fiesta en Badalona. La Peña rompió así el maleficio que le perseguía en la Supercopa bajo el actual formato de Final Four y alcanzó una final que no disputaba desde 1987, precisamente contra el Barça.

El Barça sobrevivió a un final de infarto

Si el Joventut tuvo tiempo para saborear su clasificación, el Barça necesitó sufrir hasta el último segundo. El equipo azulgrana derrotó al Valencia Basket por 86-87 en una semifinal trepidante en la que Josh Nebo fue descalificado, el Instant Replay adquirió protagonismo y los valencianos dispusieron de varias oportunidades para culminar su remontada.

El Barça tomó la iniciativa desde el comienzo, con Nebo dominando la pintura y Olivier Nkamhoua aportando rebote y puntos. Justin Robinson, con 17 tantos, también resultó decisivo para mantener a los azulgranas por delante ante un Valencia liderado por Kameron Taylor, autor de 23 puntos, y TJ Shorts, que terminó con 17.

Los de Pedro Martínez llegaron a colocarse a tiro de remontada en varias ocasiones, pero el Barça encontró siempre una respuesta. La descalificación de Nebo al comienzo del último cuarto, sin embargo, cambió el escenario y obligó a los azulgranas a resistir sin uno de sus principales argumentos interiores.

El Valencia olió la remontada cuando Osetkowski y Reuvers redujeron la desventaja hasta el 77-80. A partir de ahí, el partido entró en territorio reservado para los nervios. Taylor anotó tres tiros libres para poner el 84-84 a falta de 35,6 segundos y Robinson respondió con una penetración que devolvió la ventaja al Barça.

TJ Shorts volvió a empatar a 13 segundos del final, pero la última posesión azulgrana acabó en un balón dividido que Kevin Punter consiguió rescatar. Taylor cometió falta y el estadounidense anotó el primer tiro libre para colocar el definitivo 86-87. El segundo lanzamiento no entró y Osetkowski intentó un triple desesperado desde su propio campo que llegó a tocar el aro, pero no entró.

El Barça sobrevivió. Y este domingo, a las 19:00 horas, Barça y Joventut disputarán una final catalana por la Supercopa Endesa. La Peña buscará levantar el trofeo ante su público; los azulgranas, estrenarlo con un título. En cualquier caso, el trofeo se quedará en Cataluña.