El Real Madrid se venga del Olympiacos y es el primer campeón de la Supercopa

El Real Madrid se ha convertido este sábado en el primer campeón de la Supercopa de la Euroliga después de derrotar al Olympiacos por 89-93 en la final de esta nueva competición, que ha estrenado su primera edición en el Etihad Arena de Abu Dabi. El conjunto blanco ha vuelto a imponerse al equipo griego apenas unos meses después de la dolorosa derrota sufrida ante los helenos en la final de la Euroliga y ha encontrado así su particular revancha.

Bajo la batuta de Pedro Martínez, el Madrid ha estrenado su palmarés esta temporada con un título que supone además otra página en la historia del club. El técnico catalán ya había avisado después de la semifinal contra el Dubai Basketball de que necesitaría a todos sus jugadores para afrontar el partido decisivo. "Al final se trata de tener el máximo número de jugadores que puedan ayudar. Seguramente mañana serán otros, y eso es bueno que pase", ha advertido. Y sus palabras han encontrado respuesta sobre la pista.

Todos los jugadores madridistas han anotado y han capturado algún rebote, salvo Chuma Okeke, único integrante de la plantilla con valoración negativa. El triunfo ha sido, por encima de nombres propios, una victoria coral de un equipo que ha mostrado recursos en prácticamente todas las fases del partido y que ha terminado imponiéndose a un Olympiacos que ha tenido opciones de remontar hasta los últimos segundos.

Campazzo, con 17 puntos, ha sido el jugador más valorado del conjunto blanco, mientras que Walter Tavares ha sido elegido MVP de la final. Sin embargo, el encuentro ha dejado la sensación de que el Madrid ha merecido más el triunfo por su capacidad para responder a cada intento de reacción del conjunto griego.

Un Madrid coral toma el mando

Pedro Martínez ha vuelto a dejar fuera de la convocatoria a Gabriele Procida y Nick Smith Jr., mientras que Max Shulga y Olivier Sarr, presentes en las semifinales, tampoco han entrado en sus planes. En su lugar han aparecido el capitán Sergio Llull y el pívot Damian Jones, en una muestra más de la profundidad de una plantilla que ha ofrecido múltiples soluciones durante la final.

El Madrid ha querido imponer desde el comienzo un ritmo vertical, aunque las primeras posesiones han estado marcadas por las pérdidas. Los blancos han acumulado cinco en apenas cinco minutos, pero su defensa ha compensado ese déficit. El trabajo de Jantunen sobre Vezenkov ha resultado fundamental para frenar al principal referente ofensivo del Olympiacos y permitir que el equipo de Pedro Martínez corriese.

Las faltas cometidas por los griegos también han ayudado al Madrid a imponer su ritmo y, con la entrada de Jaime Pradilla, el equipo ha encontrado todavía más energía. El valenciano ha contagiado al resto de sus compañeros y, a base de triples, el conjunto blanco ha firmado un parcial de 9-0 que le ha permitido abrir una primera brecha importante, 12-20.

La lectura de Campazzo ha terminado de impulsar a un Madrid cada vez más cómodo. El argentino ha dirigido con criterio y el equipo ha combinado su acierto exterior con una defensa sólida para cerrar el primer cuarto con una ventaja de nueve puntos, 15-24.

Olympiacos reacciona, pero el Madrid resiste

La entrada en pista de Jean Montero y Evan Fournier ha cambiado el escenario. Ambos han aprovechado las numerosas pérdidas madridistas —diez al alcanzar el minuto 13— para acercar al Olympiacos, que ha comenzado a encontrar espacios en la defensa blanca. El marcador se ha situado en 24-29 y la final ha recuperado la igualdad que se esperaba antes del salto inicial.

El Madrid, sin embargo, ha mantenido su intensidad defensiva. La tercera falta de Tavares ha obligado a Pedro Martínez a dosificar a su pívot y ha abierto la puerta al protagonismo de Damian Jones. El estadounidense ha asumido responsabilidades cerca del aro y ha encontrado la colaboración de un Pradilla cada vez más importante y de un Jantunen que ha seguido dominando el rebote.

El Olympiacos ha continuado recortando distancias gracias a Montero y Fournier y a su acierto desde la línea de tiros libres. Los griegos han llegado a colocarse a sólo cuatro puntos al descanso, 43-47, después de una gran acción de Cory Joseph. El Madrid ha tenido que convivir con sus pérdidas, pero ha conseguido mantener el control del marcador.

Tras el descanso, los problemas con el balón han continuado. El Madrid ha acumulado 15 pérdidas y el Olympiacos ha aprovechado la situación para firmar un parcial de 7-0 que le ha permitido ponerse por delante. La respuesta blanca ha llegado inmediatamente con dos triples consecutivos de Gaby Deck, que han frenado el impulso de los helenos.

Las noticias tampoco han sido buenas en el apartado de las personales. Timothé Luwawu-Cabarrot ha cometido su cuarta falta y ha dejado al Madrid algo huérfano de recursos ofensivos durante varios minutos. Olympiacos ha llegado a dominar por 61-56, pero el conjunto español no ha perdido la calma.

El Madrid aprieta y sobrevive al último intento griego

Sin Tavares sobre la pista, Donta Hall ha aprovechado para imponer su poderío físico en la zona. El Madrid ha respondido con la dirección de la pareja formada por Feliz y Maledon y con el enorme trabajo de Jantunen y Pradilla. Poco a poco, los blancos han recuperado el control y han terminado el tercer cuarto por delante, 72-75.

El último periodo ha mostrado al Madrid más agresivo. Los de Pedro Martínez han atacado el aro, han provocado faltas y han conseguido colocar al Olympiacos en bonus cuando todavía quedaban siete minutos. Un triple de Luwawu-Cabarrot desde la esquina ha elevado la ventaja hasta los diez puntos, 72-82, y ha obligado a los griegos a jugar nuevamente a contracorriente.

El conjunto blanco ha mantenido la distancia durante varios minutos, pero Sasha Vezenkov no ha dicho su última palabra. El búlgaro ha encadenado seis puntos consecutivos y ha alcanzado los 20 en su cuenta personal para colocar el marcador en 83-87 a falta de tres minutos y medio.

Entonces ha aparecido de nuevo el fantasma de aquella final de la Euroliga. Olympiacos ha olido la sangre y ha encontrado en Fournier a su gran amenaza. El francés ha clavado dos triples de enorme personalidad y ha colocado el partido en un puño, 89-91, a falta de poco más de un minuto.

Una última pérdida griega entrega el título

Con posesión para ponerse por delante, el Olympiacos ha tenido la oportunidad de culminar la remontada. Pero Montero ha cometido una pérdida cuando su equipo más necesitaba serenidad. El Madrid ha recibido una vida extra y no la ha desaprovechado.

En la siguiente acción, un providencial rebote ofensivo de Luwawu-Cabarrot ha permitido a los blancos conservar la posesión. Y entonces ha aparecido Andrés Feliz, que ha ejecutado una perfecta 'bomba' para poner el 89-93 y sentenciar definitivamente la final.

El Real Madrid ha conquistado así la primera Supercopa de la Euroliga de la historia y ha estrenado con un título el proyecto de Pedro Martínez. Un trofeo que llega todavía en la pretemporada, pero que refuerza la ilusión de un equipo que la próxima semana ya tendrá que afrontar los primeros grandes desafíos del curso: el estreno en la Euroliga y en la Liga Endesa.