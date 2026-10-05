La NBA quiere desembarcar en Europa y el fútbol mira de reojo: ¿el baloncesto como aliado de la Superliga?

El baloncesto europeo se encuentra ante una de esas encrucijadas que pueden cambiar un deporte para varias generaciones. La NBA quiere desembarcar en Europa en 2027 y la Euroliga tiene que decidir si se alía con el gigante estadounidense o mantiene el control de su propio proyecto. La respuesta no sólo determinará quién manda en el baloncesto continenta. También podría reabrir, aunque sea de manera indirecta y a fuego lento, un debate que el fútbol parecía haber enterrado: el de las grandes competiciones europeas controladas por sus propios participantes.

Los 13 clubes propietarios de la Euroliga —Anadolu Efes, Baskonia, FC Barcelona, Fenerbahçe, Maccabi Tel Aviv, Olimpia Milán, Olympiacos, Panathinaikos, Real Madrid, ASVEL, Bayern de Múnich, Zalgiris y CSKA Moscú— se reúnen estos días en el Lago de Como (Italia) para abordar el futuro de la competición. Sobre la mesa está la propuesta de colaboración de la NBA, pero también el ambicioso plan de expansión de la propia Euroliga, que pretende alcanzar los 24 equipos en la temporada 2027/28 mediante la incorporación de nuevas franquicias.

Según el portal Eurohoops, la reunión estará centrada principalmente en la expansión de la competición y no en votar una eventual oferta de compra por parte de la NBA, que es una posibilidad que diversas fuentes descartan en los términos que se han venido manejando.

El escenario resulta especialmente significativo porque algunos de los protagonistas son exactamente los mismos que llevan años apareciendo en la batalla por el futuro del fútbol europeo. Real Madrid y FC Barcelona no sólo son dos de las grandes potencias de la Euroliga, sino también dos de los clubes que estuvieron en primera línea del proyecto de la Superliga de fútbol. Y la NBA no pretende precisamente levantar una competición europea ignorando a esas grandes marcas. Su proyecto contempla ciudades como Madrid, Barcelona, Londres, París, Milán, Roma, Atenas, Berlín, Múnich, Estambul, Manchester y Lyon.

El mismo debate, con otro balón

Sin embargo, la comparación con la Superliga exige prudencia. No hay ninguna prueba de que la NBA esté utilizando el baloncesto como una operación encubierta para resucitar la Superliga de fútbol. Sería rizar demasiado el rizo. Pero el caso es que sí hay una coincidencia evidente en el modelo que se está discutiendo: grandes clubes, grandes mercados, control económico de los participantes, estructuras más estables y una mayor capacidad para explotar comercialmente una competición continental.

Eso es precisamente lo que hizo saltar por los aires el tablero del fútbol europeo en 2021. Entonces, la Superliga, a través de su promotor A22 Management, planteaba romper con el sistema tradicional de las competiciones continentales y entregar un mayor poder a los grandes clubes, acusando a la UEFA de "abuso de posición dominante como operador monopolístico". La oposición del propio organismo presidido por Aleksander Ceferin, unido al de la FIFA, las ligas nacionales y buena parte del fútbol europeo a través de diferentes estamentos, frenó aquel primer intento, aunque el conflicto jurídico y económico posterior demostró que la discusión estaba lejos de haber terminado.

Ahora el movimiento llega desde Estados Unidos y por otra vía. La NBA no necesita convencer a Europa de que abandone la UEFA porque su terreno de juego es otro. Puede entrar en el continente mediante el baloncesto, asociarse con la FIBA y atraer a las grandes ciudades y a las grandes marcas deportivas. De hecho, su proyecto contempla inicialmente 16 equipos, con 12 franquicias permanentes y otras cuatro plazas de acceso deportivo. La competición tiene previsto arrancar en la temporada 2027/28.

Y ahí aparece uno de los grandes problemas para la actual Euroliga: dos competiciones de máximo nivel disputándose los mismos jugadores, los mismos mercados, los mismos patrocinadores, los mismos derechos audiovisuales y, en determinados casos, los mismos clubes.

Franquicias contra el modelo tradicional

La diferencia fundamental está en el modelo de negocio. La Euroliga está tratando de transformar su estructura mediante la creación de franquicias a largo plazo. El proceso puesto en marcha durante 2026 ha despertado un enorme interés inversor: la competición informó de propuestas vinculantes que rondaban los 700 millones de euros en derechos de franquicia, dentro de un plan de inversión superior a los 3.200 millones durante los próximos cinco años.

La NBA juega en otra liga económica. Según las distintas informaciones publicadas en las últimas semanas, sus candidaturas para las futuras franquicias europeas se han movido en cantidades que oscilan entre los 500 millones y los 1.000 millones de dólares dependiendo del mercado. Y el proyecto estadounidense tiene además una ventaja que la Euroliga difícilmente puede igualar: detrás está una de las grandes marcas deportivas del planeta, con una capacidad de comercialización global sencillamente extraordinaria.

El dilema de los clubes europeos es, por tanto, bastante más profundo que elegir entre dos competiciones. Se trata de decidir quién tendrá el mando. Continuar con la Euroliga significa que los clubes mantienen el control de la competición y desarrollan su propio modelo. Aceptar la vía de la NBA supondría acceder a una plataforma económica y comercial de una dimensión muy superior, pero a cambio de aceptar una estructura en la que el poder estaría mucho más concentrado.

Y esa palabra —control— es precisamente una de las que más se repitieron durante la batalla de la Superliga.

El fútbol observa desde la barrera

Real Madrid y Barcelona se encuentran así en una posición especialmente delicada. Ambos tienen una enorme importancia dentro de la Euroliga y, al mismo tiempo, aparecen entre las ciudades estratégicas para la futura NBA Europa. El Barça, además, estará representado al máximo nivel en la reunión de Como por Joan Laporta, consciente de que la decisión puede condicionar el futuro de la sección de baloncesto azulgrana.

La cuestión no es menor. Si la NBA y la Euroliga llegan a un acuerdo, Europa podría acabar teniendo una gran competición continental con músculo financiero estadounidense y participación de los grandes clubes europeos. Si fracasan las conversaciones, el continente puede encontrarse con dos proyectos enfrentados a partir de 2027. Y ese segundo escenario podría ser precisamente el que más se parezca al viejo problema del fútbol: una competición tradicional tratando de defender su territorio frente a un nuevo modelo diseñado para explotar al máximo las grandes ciudades, las grandes marcas y los grandes mercados.

La paradoja es evidente. La Superliga de fútbol quiso cambiar el modelo europeo y se encontró con un muro institucional. La NBA no necesita derribar ese muro porque está entrando por otra puerta. Lo hace con un deporte distinto, con una competición distinta y con una alianza con la FIBA. Pero también plantea una pregunta que afecta a todo el ecosistema deportivo continental: ¿quién debe controlar las grandes competiciones europeas, los organismos tradicionales o los clubes y operadores que generan buena parte del negocio?

No significa que la Superliga vaya a volver mañana. Ni siquiera significa que vaya a volver. Pero si la NBA consigue instalar en Europa un modelo de franquicias estable, rentable y con los grandes clubes dentro, la idea que fracasó en el fútbol podría encontrar en el baloncesto una demostración práctica de que existe otra manera de organizar el deporte profesional europeo.

Y quizá por eso la reunión del Lago de Como tenga mucha más importancia de la que aparenta. No sólo está en juego el futuro de la Euroliga. También se está poniendo a prueba un modelo de deporte europeo que puede terminar trascendiendo el baloncesto.