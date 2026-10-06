Los clubes de la Euroliga rechazan la propuesta de la NBA... por ahora

La mayoría de clubes de la Euroliga, que se han reunido este martes en el Lago de Como (Italia), ha rechazado una oferta de la NBA para organizar conjuntamente una nueva competición en el Viejo Continente, según ha fuentes próximas a la negociación. Así lo han consensuado los representantes de los clubes propietarios de la competición europea (Anadolu Efes, Baskonia, CSKA Moscú, Olimpia Milán, FC Barcelona, Bayern Múnich, Fenerbahçe, ASVEL Villeurbanne, Maccabi Tel Aviv, Olympiacos, Panathinaikos, Real Madrid y Zalgiris Kaunas) que durante la reunión han acordado seguir adelante con el proceso de conversión de las licencias actuales de 10 años en franquicias para los trece clubes accionistas.

Los propietarios de los clubes designaron a la junta directiva para continuar con el proceso de revisión y presentar una recomendación final para su aprobación en las próximas semanas. Varias fuentes conocedoras de la situación explicaron que la propuesta realizada por la NBA para organizar una competición conjunta en Europa no ha sido tenida en consideración, aunque no se descarta alcanzar un acuerdo en el futuro.

La idea generalizada es que después de la primera oferta de la NBA y tras la negativa de los propietarios de la Euroliga, la liga estadounidense realice una contraoferta para poder continuar con la negociación. A finales de junio, la NBA Europa avanzó una inversión económica sin precedentes para poner en marcha su proyecto en el Viejo Continente en octubre de 2027, además de definir cuáles serán los equipos que conformen la competición, con los que esperan cerrar acuerdos de la mano de la FIBA.



Según declaró entonces el subcomisionado y director de operaciones de la NBA, Mark Tatum, la liga estadounidense cerró el plazo de ofertas finales para construir las nuevas "franquicias permanentes" de esta liga, que tendrán sede en 12 ciudades objetivo, con participación, además, de clubes con secciones de fútbol.

Pese a ese anuncio, en las últimas semanas la NBA presentó una oferta a la Euroliga para participar en su proyecto, aunque esta ha resultado insuficiente para la práctica totalidad de los equipos.

La llegada de Chus Bueno como consejero delegado a la Euroliga había servido para tender puentes entre instituciones, que siguen abiertos, aunque la NBA deberá presentar para ello una nueva propuesta que sea del agrado de los clubes. Uno de los temas tratados en la reunión, y que está relacionado con el futuro de la competición y el interés de la liga estadounidense de formar parte de dicho proyecto, es la conversión de licencias de diez años en franquicias y la ampliación del torneo de los 13 miembros actuales a 24, con la adición de nuevas franquicias.

La oferta de la NBA se basa en un acuerdo con los 13 clubes propietarios de la máxima competición del baloncesto europeo y no con los 24 que surgirían tras la expansión que ha iniciado la Euroliga y la posterior conversión en franquicias.