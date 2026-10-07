El AS Mónaco Basket se declara en bancarrota un año y medio después de jugar la final de la Euroliga

El AS Monaco Basket, triple campeón de Francia, ganador de la EuroCup y hasta hace poco uno de los equipos de más nivel competitivo de la Euroliga, se ha declarado este miércoles en bancarrota, aunque mantiene "la esperanza de encontrar un camino hacia la reestructuración". "Hoy es un día triste. A pesar de todos nuestros esfuerzos, el AS Monaco Basket se ha declarado en bancarrota. El club se tomará un descanso, con la esperanza de encontrar un camino hacia la reestructuración y, algún día, relanzar el proyecto", expresa la entidad del Principado en un comunicado.

Así, la historia del club del Principado pone el momentáneo broche final tras conquistar tres títulos de liga francesa (2023, 2024 y 2026), dos Copas de Francia (2023, 2026), una EuroCup (2021), una Supercopa francesa (2025) y haber alcanzado dos Final Four de la Euroliga (2023 y 2025).

La delicada situación financiera del equipo monegasco ya provocó que no pudiese jugar esta campaña la máxima competición continental, de la que había sido uno de sus protagonistas desde su llegada, y había ido sufriendo en Francia descensos de categoría. "La familia de la Roca: única, apasionada e increíblemente leal. Esos miles de voces, esas banderas y camisetas, esos viajes, esa fe. Lo que se creó en las gradas y alrededor de este equipo supera con creces cualquier victoria, por extraordinaria que sea, o cualquier título, por prestigioso que sea. Este legado no se puede borrar. Tampoco el espíritu de lucha que siempre ha caracterizado al AS Monaco", aseguró el club.

Sin embargo, la entidad tiene claro que el objetivo final es recuperar "el lugar que le corresponde" para que el equipo "vuelva a brillar" en el pabellón Gaston Médecin. "Que la inmensa bandera del oca Team vuelva a ondear sobre las gradas y que miles de voces vuelvan a rugir al unísono", subraya. Ahora, el futuro del baloncesto masculino en Mónaco "descansa en manos de la Asociación ASM", cuyo primer equipo juega en la quinta categoría del baloncesto francés. "El AS Monaco Basket les pasa hoy el testigo, con la esperanza de que algún día el rojo y el blanco regresen al máximo nivel", concluyó.