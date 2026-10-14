El Baskonia fulmina a Paolo Galbiati tras quejarse de la falta de "millones"

El Kosner Baskonia ha anunciado la destitución del técnico italiano Paolo Galbiati pese a estar recién empezada la temporada, con mala racha en Euroliga pero buena en Liga Endesa.

"Kosner Baskonia y Paolo Galbiati ponen fin a la relación que les unía desde agosto de 2025. El club ha comunicado al técnico en el día de hoy la decisión de rescindir su contrato y deja de estar al frente del banquillo azulgrana", comunicó el equipo vasco.

El Baskonia, que este mismo miércoles anunció también la salida del base Markus Howard, prescinde así de un Galbiati que ha dirigido al equipo de Vitoria en 87 partidos: 43 en Euroliga, 40 en Liga Endesa y cuatro entre Supercopa y Copa del Rey, llegando a conquistar este último trofeo el pasado mes de febrero, 17 años después para el club.

"Kosner Baskonia agradece a Paolo Galbiati su trabajo durante todo el tiempo que ha dirigido al equipo baskonista y le desea la mayor de las suertes tanto en lo profesional como en lo personal", añadió en el adiós a un Galbiati que no había arrancado bien en Euroliga esta temporada, pero tenía al Baskonia líder de la ACB.

Este pasado martes, el equipo vasco perdió en la quinta jornada europea contra el Dubai BC, cuarta derrota. "Millones (nos faltan). Experiencia, millones, adaptación. Es la realidad. Experiencia, pero sabemos quiénes somos, sabemos nuestro presupuesto. Nuestra misión es mejorar a los jugadores, tratar de competir, tratar de ganar todos los partidos, pero echamos de menos esto", dijo tras el partido en el Fernando Buesa Arena.