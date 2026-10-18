Exhibición histórica de Llull: alcanza los 700 partidos y supera los 7.000 puntos de blanco

Sergio Llull continúa agrandando su leyenda en el baloncesto español. El base-escolta internacional del Real Madrid alcanzó este domingo los 700 partidos disputados en la Liga Endesa y se convirtió en el primer jugador de la entidad blanca que supera los 7.000 puntos en la competición con la camiseta madridista. Dos nuevos registros históricos que llegaron en una jornada redonda para el conjunto dirigido por Pedro Martínez, que se impuso con autoridad al Surne Bilbao Basket por 119-84.

El capitán madridista fue, además, el máximo anotador del encuentro, con 19 puntos, cinco triples y una destacada actuación que le permitió celebrar sus dos hitos individuales con una nueva exhibición ofensiva de su equipo. El Real Madrid mantiene así su pleno de victorias en la competición nacional y prolonga su buen momento de forma tras sus recientes triunfos en la Euroliga.

Llull alcanzó la cifra de los 700 encuentros al saltar a la pista al comienzo del segundo cuarto, cuando el marcador ya reflejaba una clara ventaja madridista. El contundente inicio de los blancos, que cerraron el primer periodo con un parcial de 38-13, hizo que su entrada no estuviera acompañada inicialmente de un homenaje especial por parte de la grada.

Sin embargo, el reconocimiento de los aficionados no tardó en llegar. A falta de 5 minutos y 43 segundos para el descanso, el balear estrenó su cuenta anotadora con un triple y escuchó cómo desde uno de los fondos se coreaba su nombre. A partir de ese momento, los aplausos se repitieron cada vez que volvió a encontrar el aro.

Sergio Llull, 700 PARTIDOS en la Liga Endesa y anotando como siempre.@23Llull 🎖️ pic.twitter.com/kDUxQuisbv — Gigantes del Basket (@GIGANTESbasket) October 18, 2026

Una trayectoria histórica en la Liga Endesa

La cifra de 700 partidos sitúa a Llull entre los jugadores más longevos de la historia de la competición. El madridista se convierte en el sexto baloncestista que alcanza esta barrera, en una clasificación que encabeza Felipe Reyes, con 824 encuentros, seguido de Rafa Jofresa (756), Nacho Rodríguez (737), Marcelinho Huertas (735) y Nacho Azofra (705).

Su trayectoria en la ACB comenzó el 8 de enero de 2006 con el Bàsquet Manresa, precisamente frente al mismo rival al que se midió en esta jornada, el Bilbao Basket. Tras disputar once encuentros con el conjunto catalán, Llull dio el salto al Real Madrid, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional.

De sus 700 partidos en la competición, 689 corresponden a su etapa con el club blanco. Esta cifra le permite igualar a Juan Carlos Navarro como uno de los jugadores que más encuentros han disputado en la Liga Endesa con una misma entidad.

En sus dos décadas en el Real Madrid, el capitán ha conquistado nueve títulos de Liga, además de conseguir un MVP de la competición, dos MVP de las finales y tres presencias en el mejor quinteto de la ACB.

El primero en alcanzar los 7.000 puntos con el Madrid

El segundo gran registro llegó durante el encuentro ante el Bilbao Basket. Llull necesitaba ocho puntos para alcanzar los 7.000 con el Real Madrid en la Liga Endesa y logró su objetivo desde la línea de tiros libres, a falta de 1 minuto y 12 segundos para finalizar el tercer cuarto.

Con esta marca, el balear se incorpora a un grupo muy reducido de jugadores que han superado los 7.000 puntos con un mismo equipo. Por delante de él figuran Jordi Villacampa, con 8.991 puntos con el Joventut; Juan Carlos Navarro, con 8.318 con el Barcelona; y Epi, que sumó 7.029 con el conjunto azulgrana.

Además, Llull acumula 7.042 puntos totales en la competición, una cifra que le sitúa en la duodécima posición de la clasificación histórica de anotadores, por delante de otros nombres destacados del baloncesto europeo.

Con estos dos nuevos récords, Llull refuerza su condición de figura histórica del Real Madrid y del baloncesto español. Sus registros en la Liga Endesa se suman a los que acumula en Europa, donde también destaca por sus partidos disputados, sus triples y su contribución a los títulos continentales del conjunto blanco.