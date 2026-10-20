La NBA asegura que su modelo aportará más "rentabilidad" que el que propone la Euroliga

Mark Tatum, vicecomisionado y director de operaciones de la NBA, aseguró que el modelo económico y de competición que plantea la nueva NBA Europa aportará una mayor "rentabilidad" a los clubes europeos, especialmente a los propietarios de la Euroliga, cuyo modelo prevé triplicar el valor de cada uno de ellos.

Así lo indicó este martes en una conversación con medios extranjeros con motivo de la presentación de la nueva temporada de la NBA, en la que reiteró que aún no existen fechas tope para alcanzar un acuerdo con la Euroliga ni con sus clubes y que el objetivo continúa firme para octubre de 2027.

La campaña 2026/2027 de la liga estadounidense comienza este martes con tres partidos, Boston Celtics-Detroit Pistons, New York Knicks-Philadelphia 76ers y San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder.

En ellos, los españoles Hugo González, de los Celtics, y Aday Mara, de los Thunder, podrían hacer su debut esta temporada.

Tatum reconoció la importancia de los jugadores internacionales y su seguimiento mediático, ya que los últimos ocho premios MVP al mejor jugador de la temporada en la NBA fueron para baloncestistas de fuera de los Estados Unidos.

"Hace unos minutos anunciamos que hay 125 jugadores internacionales de 43 países diferentes en las plantillas de la noche inaugural, todo un récord", recordó.

Asimismo, enumeró los próximos partidos de la NBA que se disputarán fuera de sus fronteras en lugares como Ciudad de México, París o Mánchester: "Nunca ha habido un mejor momento para ser un aficionado internacional de la NBA".

Uno de los ejes del encuentro estuvo en las actualizaciones sobre la creación de la NBA Europa, especialmente después de que la Euroliga anunciase su previsión de triplicar el valor de los trece clubes propietarios y aumentar en 5,7 veces el de la competición en la próxima década, así como distribuir 3.400 millones de euros entre sus participantes en los próximos diez años, una cifra que Tatum espera poder triplicar con la nueva NBA Europa.

Los trece clubes propietarios de la competición europea, entre ellos el Real Madrid, Barça y Baskonia, rechazaron una oferta de más de 500 millones de euros de la NBA, ya que ésta también exigía a los equipos una inversión de unos 440 millones.

Por ello, Tatum abordó esta cuestión y ofreció su opinión al respecto.

"Estamos centrados en crear mucho más valor y reinvertir en el ecosistema del baloncesto europeo (...) El plan de negocios a 10 años de la Euroliga no afecta a los nuestros. Nuestro modelo proporcionará a los clubes un camino mucho más rápido hacia la rentabilidad. Se prevé que el equipo permanente promedio en nuestra liga sea rentable para el tercer año. Vamos a triplicar esas proyecciones en diez años. Haremos la mayor inversión en la historia del baloncesto europeo. Invertiremos en academias, operaciones de la liga, marketing e infraestructura de estadios", aseguró.

Pese a no haber alcanzado aún el acuerdo entre todos los actores del Viejo Continente, mantuvo la esperanza de hacerlo, aunque avisó: "Seguimos teniendo la esperanza de llegar a un acuerdo, pero estamos preparados para seguir adelante en cualquier caso".

En esa línea, apostó, junto a la FIBA, por "reinventar todo el ecosistema del baloncesto europeo", en el que cada aficionado pueda "soñar" con jugar en la competición, fomentando el mérito deportivo.

"Habrá una liga de primer nivel consolidada, que será la NBA Europa. Después habrá una segunda división. Los ganadores de esa segunda división jugarán en la liga de primera división. Luego habrá plazas para que todos los demás clubes de todas las demás ligas nacionales puedan acceder. Es un modelo que ha funcionado muy bien en el fútbol en Europa", dijo.

Por último, repitió que todavía no revelarán las nuevas franquicias que formarán parte de esta competición, cuyo plazo se mantiene para justo dentro de un año.

"No hay un calendario específico para los anuncios. Nos estamos moviendo rápidamente. No voy a revelar conversaciones privadas. Nosotros tenemos nuestros planes y los estamos llevando a cabo. Lo estamos haciendo lo más rápido que podemos y preveo que en un futuro no muy lejano anunciaremos qué franquicias formarán parte de la competición inicial. Todavía no tenemos un cronograma específico, pero dentro de un año planeamos comenzar a implementar este proyecto y seguimos creyendo que ese plazo es realista", finalizó.