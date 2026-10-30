Seis meses sin Jean Montero: duro golpe para Olympiacos en la Euroliga

Jean Montero ha pasado este viernes por el quirófano para tratarse una lesión en el menisco lateral de la rodilla izquierda que lo va a mantener alrededor de seis meses alejado de las pistas, según ha informado el Olympiacos. La intervención deja al conjunto griego sin uno de sus refuerzos más importantes para la temporada y complica el regreso del base dominicano antes de la fase decisiva del curso.

"Jean Montero se sometió hoy a una cirugía para reparar el menisco lateral de su rodilla izquierda. Se espera que esté fuera de juego durante seis meses", ha comunicado el club, vigente campeón de la Euroliga. El exjugador del Valencia Basket, que llegó este verano como una de las grandes apuestas del equipo, afronta ahora un largo proceso de recuperación.

La previsión de seis meses sitúa su posible vuelta cerca del tramo final de la temporada. Su regreso dependerá de la evolución de la rodilla y de cómo responda a la rehabilitación, por lo que el Olympiacos no podrá contar con él durante buena parte de la campaña. Si el equipo alcanza las últimas rondas de la Euroliga, Montero podría tener opciones de incorporarse entonces, aunque todavía es pronto para fijar una fecha.

Un inicio de temporada de impacto

El base había comenzado con fuerza su primera temporada europea con el Olympiacos. En los seis primeros partidos del equipo en la Euroliga promedió 15,5 puntos, 3,5 rebotes y 4,5 asistencias, cifras que reflejan el peso que había adquirido en la rotación desde el inicio.

Su actuación más destacada llegó en la quinta jornada, precisamente frente al Valencia Basket. Montero anotó 26 puntos contra su antiguo equipo y confirmó el buen momento de forma con el que había arrancado el curso. El dominicano, MVP de los pasados playoffs, estaba llamado a aportar creación, anotación y experiencia en los momentos de mayor exigencia.

Su último partido fue hace dos semanas, en la victoria del Olympiacos frente al Barça en la prórroga. Desde entonces, la lesión le había apartado de la competición hasta que el club confirmó la necesidad de operar. La intervención busca reparar el menisco y abrir paso a una recuperación que, por su duración, prácticamente descarta que pueda volver a competir con normalidad durante la mayor parte de la temporada.

Contratiempo para las aspiraciones europeas

La baja obliga al Olympiacos a reorganizar su juego exterior y a repartir entre otros jugadores las responsabilidades que Montero había asumido en sus primeros encuentros. Su capacidad para generar ventajas y conectar con sus compañeros será difícil de sustituir, especialmente en un calendario exigente y con partidos de Euroliga de alto nivel.

El equipo griego parte entre los favoritos para llegar lejos en la competición, pero pierde una pieza importante en su intento de defender el título. La ausencia de Montero puede reducir sus opciones de sostener el ritmo y la profundidad de su plantilla durante la temporada, sobre todo si otros jugadores deben asumir más minutos y protagonismo. El alcance del golpe dependerá también de cómo responda el equipo a su ausencia y de si puede recuperar al base para el momento decisivo.

Por ahora, el Olympiacos deberá seguir adelante sin uno de sus fichajes más esperados. Montero inicia una recuperación larga, con el objetivo de volver a las pistas cuando la rodilla lo permita.

La recuperación marcará los plazos de su regreso y el club seguirá de cerca cada etapa del proceso. Mientras tanto, el Olympiacos tendrá que ajustar sus planes y buscar nuevas soluciones en la rotación para cubrir la ausencia del dominicano. La prioridad de Montero será recuperarse por completo antes de volver a competir.