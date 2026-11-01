Tavares agranda su leyenda como máximo taponador de la Liga Endesa

El Real Madrid se ha impuesto este domingo al Recoletas Salud San Pablo Burgos por 90-79, en un día que quedará marcado por el récord de Walter Edy Tavares. El pívot caboverdiano colocó dos tapones para alcanzar los 739 en la Liga Endesa, con lo que supera los 738 del español Fran Vázquez y se convierte en el jugador con más bloqueos en la historia de la competición.

Tavares arrancó el encuentro a solo un tapón de la marca. Igualó a Fran Vázquez a falta de 1:12 para el final del primer cuarto, al frenar un lanzamiento de Sekou Doumbouya. El récord llegó a los 36 segundos de la segunda mitad, cuando bloqueó un tiro de Balsa Koprivica. Con esa acción, el pívot del Real Madrid dejó atrás la marca que Vázquez había ostentado en solitario hasta ahora.

Y con este tapón… ¡Edy Tavares se convierte en el MÁXIMO TAPONADOR de la historia de la #LigaEndesa!

¡7⃣3⃣9⃣ TAPONES! 👑 📺 @DAZN_ES pic.twitter.com/2JCFLrBGJH — Liga Endesa (@ACBCOM) November 1, 2026

El encuentro se detuvo para reconocer la gesta. Su mujer y sus hijos saltaron a la pista para entregarle una placa conmemorativa y un trofeo con forma de mano de grandes dimensiones. Sergio Llull, capitán del Real Madrid, le dio el balón con el que Tavares alcanzó la nueva marca. Desde la grada, los aficionados se pusieron en pie y corearon su nombre. El homenaje continuó unos minutos después, cuando el pívot caboverdiano fue sustituido por primera vez tras el récord, a falta de 5:55 para el final del tercer cuarto.

El Madrid reacciona antes del descanso

La tarde histórica de Tavares llegó en un partido que el Real Madrid tuvo que trabajar. Y mucho. El Burgos empezó mejor, dominó el rebote y dejó a los blancos en solo 14 puntos durante el primer cuarto, su anotación más baja en un periodo en lo que llevamos de temporada. También pesó la falta de acierto exterior, pues el equipo de Pedro Martínez falló sus seis primeros intentos de tres.

😍 No hay mejor regalo… que compartirlo con los tuyos. ¡Anda que no se van meter canastas en casa de los Tavares con el balón del RÉCORD! 🥹#LigaEndesa | @waltertavares22 pic.twitter.com/5Fj1NBammg — Liga Endesa (@ACBCOM) November 1, 2026

El Madrid afrontó el encuentro con varias ausencias. Theo Maledon, que había recogido antes del partido el trofeo de MVP del mes, siguió el choque desde el banquillo por lesión. Mika Jantunen y Nick Smith Jr. también estaban fuera de la convocatoria. Pese a ello, los locales recuperaron terreno antes del descanso. Timothé Luwawu-Cabarrot puso al Madrid por delante desde la línea de tiros libres a falta de 2:25, y el equipo cerró la primera mitad con un parcial de 12-0 para marcharse a vestuarios con ocho puntos de ventaja (39-31).

Tras la pausa, el récord de Tavares dio paso a una segunda mitad en la que el Madrid mantuvo el control. Los blancos conservaron la distancia y llegaron a situarse 14 puntos arriba a falta de 4:33 para el final del tercer cuarto. El Recoletas Salud San Pablo Burgos intentó volver al partido en el último periodo, con Max Shulga como uno de sus referentes. El escolta anotó 14 puntos y sumó 15 de valoración, pero los visitantes no lograron poner en peligro la victoria local.

Una marca que se extiende a Europa

Tavares promedia 1,8 tapones por partido en la Liga Endesa. De sus 739 bloqueos, 122 los consiguió con la camiseta del Gran Canaria y 617 con la del Real Madrid, club al que llegó en 2017. El récord nacional se suma al que ya posee en la Euroliga: allí acumula 557 tapones, casi 200 más que Bryant Dunston, que es segundo en esa clasificación con 376.

El triunfo prolonga el buen momento del Real Madrid, que sigue invicto en la competición y suma diez victorias consecutivas entre España y Europa. La jornada, sin embargo, tuvo un protagonista indiscutible: Edy Tavares es el nuevo dueño de la mejor marca de tapones de la historia de la Liga Endesa.